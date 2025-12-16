В Египте для туристов открываются Колоссы Мемнона: чем важны эти таинственные статуи

Египет открыл для туристов тщательно отреставрированные колоссальные статуи древнего фараона в южном городе Луксор. Эти статуи известны как Колоссы Мемнона.

Уже около двух десятилетий в Египте продолжался масштабный проект по реконструкции, и повторная сборка и восстановление Колоссов Мемнона, изображающих фараона Аменхотепа III, завершают его, сообщает 24 Канал со ссылкой на Independent.

Интересно Этот европейский город признан самым комфортным для жизни в 2026 году

Где можно увидеть Колоссы Мемнона?

Луксор – это южный город Египет, что становится все более заметным туристическим магнитом для путешественников со всего мира. А уже с сегодняшнего дня к многочисленному списку достопримечательностей, которые там стоит посетить, добавляются и Колоссы Мемнона – монументальные алебастровые фигуры, прославляющие фараона, правившего Древним Египтом около 3400 лет назад.

Для Луксора, города, известного своими древними богатыми храмами, эти Колоссы имеют действительно колоссальное значение, рассказал генеральный секретарь Высшего совета древностей Мохамед Исмаил.

Сегодня мы празднуем, собственно, завершение и установление этих двух колоссальных статуй,

– заявил он.

Статуи, кроме того, что являются важными историческими артефактами, помогают восстановить общий древний вид погребального храма фараона Аменхотепа III.

Кто такой Аменхотеп III?

Аменхотеп III считается одним из величайших фараонов, правил в течение 500-х лет Нового царства. Именно этот период считается наиболее успешным и величественным временем для Древнего Египта. Мумия Аменхотепа III представлена в Каирском музее. Фараон правил между 1390 – 1353 годами до нашей эры – мирным периодом, известный процветанием и просто-таки грандиозным строительством, включающий погребальный храм фараона с Колоссами Мемнона.

Что произошло с Колосами Мемнона?

Колоссы были повалены сильным землетрясением около 1200 года до нашей эры – это же землетрясение разрушило и погребальный храм фараона, пишет The National. Фрагменты статуи частично вывезли из карьера, а постаменты рассеяны. Некоторые из блоков повторно использовали в Карнакском храме, но археологам удалось вернуть их для восстановления колоссов.

Интересно! Когда одна статуя треснула, на рассвете, при изменении температуры воздуха, она подает воющий звук, что многие считали сверхъестественным.

Колоссы изображают Аменхотепа III, сидящего, сложив руки на бедра, с лицом, направленным на восток. Два колоса, имеющие высоту 14,5 метра и 13,6 метра, расположены над входом в царский храм. А сам комплекс площадью в 35 гектаров считается самым большим и самым богатым храмом в Египте.

Что еще стоит знать туристам?