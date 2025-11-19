После подрыва железной дороги Польша закрывает последнее консульство России

Еще недавно в Польше функционировало последнее консульство РФ, но после двух диверсий на железной дороге Польша приняла решение закрыть его.

Закрытие последнего российского консульства станет одной из первых мер после выводов следствия по диверсии на железной дороге между Люблином и Варшавой, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Интересно В Польше неизвестные взорвали часть пути: как изменится движение поездов из Украины

Почему закрывают российское консульство в Польше?

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в ответ на диверсию на железной дороге Польша закроет последнее российское консульство, что еще работало в стране.

Я принял решение отозвать согласие на работу последнего российского консульства в Гданьске,

– заявил он.

До того два других консульства РФ, функционировавших в Познани и Кракове, были закрыты в ответ на предыдущие случаи саботажа. Уже после закрытия консульства в Гданьске в Польше будет работать только одно российское представительство – посольство в Варшаве.

Зато в Кремле за закрытие консульства уже отреагировали, заявив, что это действие "лишено здравого смысла", а отношения с Польшей "полностью испортились".

Во время выступления в Сейме Сикорский заявил, что саботаж на железной дороге является актом государственного терроризма со стороны России – и "явным намерением было вызвать человеческие жертвы", пишет Onet.

Также он предупредил, что дипломатический ответ от Польши будет не единственным, но подробностей не разгласил. Радослав Сикорский планирует поговорить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также проинформировать Совет по иностранным делам ЕС о последних событиях по инцидентам диверсий.

Какие еще новости из Польши стоит знать?