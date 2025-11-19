Після підриву залізниці Польща закриває останнє консульство Росії

Ще донедавна у Польщі функціонувало останнє консульство РФ, та після двох диверсій на залізниці Польща ухвалила рішення закрити його.

Закриття останнього російського консульства стане одним з перших заходів після висновків слідства щодо диверсії на залізниці між Любліном та Варшавою, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

Чому закривають російське консульство у Польщі?

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у відповідь на диверсію на залізниці Польща закриє останнє російське консульство, що ще працювало у країні.

Я ухвалив рішення відкликати згоду на роботу останнього російського консульства в Гданську,

– заявив він.

До того два інші консульства РФ, що функціонували у Познані та Кракові, були закриті у відповідь на попередні випадки саботажу. Вже після закриття консульства у Гданську в Польщі працюватиме тільки одне російське представництво – посольство у Варшаві.

Натомість у Кремлі за закриття консульства вже відреагували, заявивши, що ця дія "позбавлена здорового глузду", а відносини з Польщею "повністю зіпсувалися".

Під час виступу у Сеймі Сікорський заявив, що саботаж на залізниці є актом державного тероризму з боку Росії – і "явним наміром було викликати людські жертви", пише Onet.

Також він попередив, що дипломатична відповідь від Польщі буде не єдиною, але подробиць не розголосив. Радослав Сікорський планує поговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також проінформувати Раду у закордонних справах ЄС про останні події щодо інцидентів диверсій.

