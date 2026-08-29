Не только в Великобритании: в каких еще странах Европы есть королевские семьи

Сегодня в Европе сохранилось лишь несколько монархий –, и все они конституционные, поэтому королевские семьи выполняют символические или церемониальные функции, но не обладают политической властью. Наличием королевских семей могут похвастаться целых 11 государств на континенте.

Среди 11 монархий Европы насчитывается семь королевств, три княжества и одно герцогство. Ватикан, кстати, также считается монархией – вот только во главе там стоит не король, а Папа Римский. Он также в определенном смысле является исключением из общего правила, ведь Папа Римский обладает реальной политической властью. 24 Канал рассказывает, в каких государствах до сих пор сохранились королевские семьи.

В каких странах Европы есть монархии?

Великобритания

Это – одна из самых известных современных монархий. В настоящее время главой государства является Чарльз III – он вступил на престол в 2022 году после смерти матери, королевы Елизаветы II. В настоящее время Великобритания является конституционной монархией и парламентской демократией. Король формально назначает премьер-министра, открывает парламент, утверждает законы, а также выполняет ряд других государственных процедур. Впрочем, фактическая власть принадлежит правительству и парламенту.

При этом от монарха требуют сохранять политическую нейтральность.

Испания

Конституционную монархию в Испании возглавляет король Филипп VI – он вступил на престол в 2014 году, после того как его отец, Хуан Карлос I, отрекся от титула. Монарх Испании является главой государства, но не управляет им напрямую.

Политические решения принимают парламент и правительство, а король выполняет церемониальные функции – представляет страну на международном уровне и формально назначает премьер-министра после парламентских выборов.

Бельгия

Особенность Бельгии заключается в том, что страна языково и политически разделена между общинами, говорящими на французском, нидерландском и немецком языках, и король также выполняет роль символа единства государства.

Нидерланды

Это еще одна конституционная монархия, возглавляемая королем Виллемом-Александром. Он правит с 2013 года. Несмотря на то, что король также выполняет преимущественно представительские и церемониальные функции, королевская семья пользуется довольно высокой узнаваемостью, а День короля является одним из самых масштабных национальных праздников страны.

Люксембург

Форма правления крошечного Люксембурга несколько отличается от остальных европейских монархий. Главой государства там является не король, а большой герцог.

В настоящее время им является Гийом, ставший главой государства в 2024 году после отречения его отца Анри. К слову, Люксембург – это единственное суверенное большое герцогство в мире.

Дания

Датская монархия – одна из старейших в мире. В настоящее время королем является Фредерик X – он вступил на престол в январе 2024 года после отречения своей матери, Маргрете II. За более чем тысячу лет существования монархии в стране ее роль постепенно менялась – в XX веке Дания превратилась в парламентскую демократию, а монарх остался символическим главой государства.

Швеция

Королем Швеции, являющейся конституционной монархией, является Карл XVI Густав, находящийся на престоле еще с 1973 года. Шведский король практически не обладает политической властью, и после конституционных реформ его власть осталась исключительно церемониальной. К слову, в Швеции престолонаследие регулируется довольно современными правилами: еще с 1980 года корона переходит к старшему ребенку независимо от пола.

Норвегия

С 1991 года королем Норвегии был Харальд V – он скончался 28 августа 2026 года в возрасте 89 лет. В тот же день новым королем Норвегии стал Хокон, сын покойного монарха.

Норвежский монарх выполняет преимущественно представительские функции, а политическую власть осуществляют парламент и правительство.

Монако

Монако – это небольшое княжество на берегу Средиземного моря, возглавляемое князем Альбером II из династии Гримальди. В Монако, в отличие от многих европейских монархий, князь обладает довольно значительными политическими полномочиями.

Князь не только назначает главу Правительственного совета, но и имеет право единоличным решением отстранять его и других членов этого исполнительного органа. Кроме того, князь может распустить Раду и назначать членов Совета Короны и членов Верховного суда.

В отношениях с другими государствами князь единолично представляет Монако и имеет право заключать международные договоры.

Лихтенштейн

В этом маленьком княжестве между Швейцарией и Австрией также находится одна из самых политически сильных монархий Европы: князь может назначать правительство и при определенных условиях распускать парламент.

Интересно! В2003 году в Лихтенштейне прошел референдум, на котором граждане поддержали конституционные изменения, сохранившие значительные полномочия князя.

Андорра

В Андорре система правления весьма необычна – это парламентское соправительство, что означает, что государство одновременно возглавляют два соправителя. Одним из них является президент Франции, а другим – епископ Урхельский в Каталонии. Таким образом, в Андорре фактически есть два главы государства, а система берет свое начало еще со средневековья.