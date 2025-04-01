Не только Британия: в каких странах есть король и королева
- В мире существует около 40 монархий, большинство из которых конституционные, где власть монарха ограничена законом или парламентом.
- Короли и королевы выполняют дипломатические миссии, поддерживают благотворительные проекты и сохраняют культурные традиции, а некоторые страны формально признают британского монарха как своего короля.
Монархия является одной из древнейших форм правления. Она сохранилась и в 21 веке, хотя значительно трансформировалась.
Сегодня в мире существует около 40 монархий, и большинство из них – конституционные, где власть монарха ограничена законом или парламентом. Об этом пишет 24 Канал.
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Современные короли и королевы редко принимают законы или вмешиваются в политику, но остаются важными фигурами для своих народов. Они выполняют дипломатические миссии, поддерживают благотворительные проекты и сохраняют культурные традиции.
Например, британский король Чарльз III активно занимается экологическими инициативами, а король Фелипе VI в Испании помогает укреплять единство страны.
В каких странах Европы есть короли
- Великобритания – Король Чарльз III;
- Испания – Король Фелипе VI;
- Бельгия – Король Филипп I;
- Нидерланды – Король Виллем-Александр;
- Дания – Король Фредерик X;
- Швеция – Король Карл XVI Густав;
- Норвегия – Король Харальд V.
Интересно, что многие страны, в частности Канада, Австралия и Новая Зеландия, формально признают британского монарха как своего короля.
Чарльз III, король Великобритании / NZ Herald
Короли, султаны и императоры в других странах
- Япония – Император Нарухито;
- Таиланд – Король Маха Вачиралонгкорн;
- Малайзия – Король Ибрагим Искандар;
- Бруней – Султан Хассанал Болкиах;
- Саудовская Аравия – Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд;
- Иордания – Король Абдалла II;
- Марокко – Король Мухаммед VI;
- Бахрейн – Король Хамад ибн Иса Аль Халифа;
- Оман – Султан Хайсам бин Тарик;
- Эсватини (Свазиленд) – Король Мсвати III;
- Тонга – Король Тупоу VI.