"Какая-то обувь может стоить жизни": украинка раскрыла, почему в США не останавливают воров

Украинка, которая в течение длительного времени жила и работала в США, рассказала о том, насколько часто там воровали различные вещи.

Украинка в США работала в большом супермаркете – и она заметила, что кражи там происходили очень и очень часто – а противодействовать им работникам запрещали, сообщает olenaspain.

Что следует знать о кражах в американских магазинах?

Из-за того что магазин, в котором работала украинка, очень большой, в нем следить за каждым покупателем практически невозможно. Впрочем, кражи в США "переходят все границы" понимания женщины – настолько их много.

И воруют часто не безделушки, но и дорогую обувь, косметику и уходовые средства. Часто украинку спрашивают в комментариях, есть ли на товарах в этих магазинах магнитные датчики, и почему они не срабатывают?

Да, они конечно есть – но способов их снять очень много, и никого они не останавливают. Воруют целыми семьями, обуваются, одеваются – и что меня больше всего раздражает, оставляют свои грязные вещи и обувь,

– поделилась украинка.

Часто людей также интересует, почему за ворами не смотрят по камерам наблюдения. Впрочем, и здесь все не так просто – ведь охранники смотрят и оповещают продавцов. Вот только просят не препятствовать краже, а наоборот – держаться как можно дальше.

Украинка рассказала о кражах в магазинах США: смотрите видео

Человек, что ворует что-то в магазине, автоматически считается опасным. Перед поступлением на работу задача каждого будущего работника – пройти тренинг-обучение. И очень важный пункт в нем – это обращение с ворами.

Эти люди несут опасность, они могут быть вооружены. И оказав сопротивление такому человеку, мы подвергаем опасности как себя, так и окружающих покупателей,

– рассказала женщина.

Стрельба в магазинах, по ее словам, не является неожиданностью – и сама женщина, когда ей в наушник сообщают об опасности в отделе, она просто "убегает подальше". Продавцы не несут ответственности за украденный товар – он весь застрахован. А вот за препятствование ворам как раз можно попасть в проблемы.

Одна продавщица в магазине, где работает украинка, пыталась остановить вора и закрыла перед ним дверь – а делать это категорически запрещено, и тогда вызвала полицию.

Вроде звучит правильно, но она сработала не по протоколу: она должна была известить главного менеджера, а не вызывать полицию, и тем более не препятствовать человеку выйти. Поэтому была уволена за это,

– добавила женщина.

Интересно! После пандемии во многих магазинах США зафиксировали беспрецедентный уровень краж в магазинах, пишет CNN. В частности, количество краж в 2023 году увеличилось на 16% по сравнению с 2019.

