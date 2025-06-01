Хранили в тайне от туристов годами: этот город в Италии еще нетронутый –направление на лето

Италия тоже может предложить спокойный побег от шумной толпы, нетронутую природу и захватывающие достопримечательности. Это малоизвестный город на побережье Адриатического моря – идеальное место для путешественников, которые ищут спокойного летнего отдыха.

Говорится о Римини – любимый приморский курорт итальянцев, который все больше открывает свои двери для иностранцев. Подробнее о ранее спрятанном от глаз туристов городе рассказывает 24 Канал со ссылкой на Independent.

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Почему стоит посетить итальянское Римини

Первое, что привлекает внимание в городе – пешеходный "морской парк". Это идеальное место для утренних прогулок, которое с приходом сумерек превращается в оживленное ночное место.

То, что когда-то было дорогой и парковкой, теперь представляет собой 15-километровую тропу, изогнутую, как морские волны. Около 150 пляжных клубов выстроились вдоль тропы, а также рестораны, парки, спортзалы и тому подобное,

– говорится в сообщении.

В глубине острова посетители могут осмотреть волшебное рыбацкое село Борго-Сан-Джулиано, известное своей живописной архитектурой. Причудливые здания, украшены сказочными ставнями, создают яркую атмосферу.

Эта живописная местность стала излюбленным местом для любителей пообедать – здесь немало ресторанов под открытым небом, откуда открывается потрясающий вид на реку.



Пляжи в Римини / Фото Unsplash

Эта малоизвестная итальянская жемчужина продолжает привлекать отдыхающих своим теплым гостеприимством, что отличает город от более известных направлений. Посетители часто говорят, что чувствуют себя частью местной общины, а не просто гостями.

Одно из самых популярных мест Nud e Crud предлагает замечательный кулинарный опыт с пиадини – мягкими свежими лепешками с помидорами, моцареллой и базиликом, по цене 9,90 евро. На десерт стоит полакомиться традиционным тирамису за 6 евро.

Также Римини является домом для 8 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, включая могилу известного итальянского поэта Данте Алигьери и музей Байрона, что еще больше обогащает его культурный ландшафт.



В Римини расположились 8 объектов ЮНЕСКО / Фото Unsplash

В то же время улицы города украшают яркие стенописи в честь культового режиссера Федерико Феллини и его любимых киногероев. Достопримечательностью, связанной с именем Феллини, является основанный в 1908 году отель Grand Hotel Rimini, где когда-то останавливался легендарный режиссер.

В Grand Hotel Rimini есть ресторан, где подают разнообразные блюда из морепродуктов, в частности салат из рыбы и моллюсков, морской окунь с артишоками и лимонно-шоколадный мусс с маракуйей. К слову, основные блюда стоят в среднем около 26 евро.

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