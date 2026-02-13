Не Париж: вот самые романтичные локации Европы ко Дню святого Валентина
- Венеция, Севилья, Прага, Кельн, Копенгаген, Верона и Краков предлагаются как романтические альтернативы Парижу для празднования Дня святого Валентина.
- Каждый из этих городов имеет свои уникальные локации и традиции, которые привлекают пары со всего мира.
День святого Валентина – это лучшая возможность провести время вместе с любимым человеком. И путешествие в романтический город – это именно то, что стоит сделать 14 февраля.
Когда говорится о романтическом путешествии, многие представляют Париж. И несмотря на то, что столица Франции действительно известна также и как столица любви, есть немало других городов, идеально подойдут для парной поездки, пишет Euronews.
Интересно Без свиданий и конфет: в этих странах празднование Дня святого Валентина запрещено
Куда поехать на День святого Валентина?
Мост вздохов в Венеции
Если вы ищете романтики, Венеция – это один из лучших вариантов. А легенда о Мосте вздохов породила одну из самых известных романтических традиций Европы – поцелуй под ним на закате вроде бы гарантирует вечную любовь.
Севилья
Севилья – это настоящая жемчужина Испании, которая не так хорошо известна среди туристов, как более популярные Барселона или Мадрид. Здесь в феврале можно насладиться узкими улочками и деликатными балконами без толп туристов.
Карлов мост в Праге
Пересечение Влтавы через Карлов мост на рассвете или после захода солнца – это очень романтическая прогулка. По традиции поцелуй на мосту должен принести паре удачу и верность.
Мост Гогенцоллернов в Кельне
Мосты очень часто становятся символами любви, и этот необычный мост в Германии – не исключение. Тысячи пар приезжают со всей Европы, чтобы установить на него замок, символизирующий обещание верности.
А величественный Кельнский собор создает идеальный фон для празднования Дня святого Валентина.
Сады Тиволи в Копенгагене
Тиволи – это не просто улица, это настоящий исторический парк, где романтика чувствуется среди огней, сказочной архитектуры и озер. А зимой и весной сады там доказывают, что любовь не знает времени года.
Дом Джульетты в Вероне
Верона, город известной и трагической истории любви, притягивает туристов в течение всего года. Но именно 14 февраля, на День влюбленных, здесь чувствуется особая романтическая атмосфера.
Краков
Краков – это город, что может похвастаться крупнейшей в Европе рыночной площадью, и именно этот город постоянно возглавляет опрос по соотношению цены и качества. Здесь можно достаточно доступно провести невероятно романтические выходные, пишет Metro.
Что еще следует знать туристам в Европе?
Путешественник, побывавший на 20 греческих островах, рассказал, какой он считает лучшим – туда ему хочется возвращаться снова и снова.
Тем временем украинка, живущая в Италии, раскрыла несколько роскошных альтернатив популярным курортам. Туда ездят местные, и цены там значительно ниже.