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30 января 2025, 12:09
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Отдохнуть от толпы: 10 стран Европы, где меньше всего туристов, а зря

Марта Касиянчук

В отличие от шумных толп, которые стекаются к популярным европейским направлениям, несколько менее известных локаций остаются вне поля зрения массового туризма. А зря, ведь эти скрытые жемчужины могут похвастаться множеством достопримечательностей и впечатлений.

24 Канал со ссылкой на исследование круизного оператора Riviera Travel называет 10 стран Европы, которые сейчас посещают меньше всего туристов. Там можно отдохнуть от переполненных людьми улиц и очередей в музеи.

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Люксембург – наименее посещаемое туристическое направление

В отчете Люксембург был признан наименее посещаемой туристической дестинацией в Европе: в 2023 году путешественники провели в стране лишь 3,4 миллиона ночей. В противовес этому, Испания сообщила о 484,9 миллиона ночевок за тот же период, что подчеркивает значительную разницу в уровнях туризма между этими двумя странами.

Хотя в Люксембурге есть пышная, удобная для пеших прогулок сельская местность и Арденнский лес, красивые ущелья и прекрасная столица, эта крошечная страна находится в тени Франции, Германии и Бельгии,
– объясняют эксперты издания Time Out.

В 2023 году Латвия заняла вторую позицию – посетители провели в стране в целом 4,3 миллиона ночей. Эстония заняла третье место, зафиксировав 6,3 миллиона ночевок.

Эксперты подчеркивают, что одной из ключевых привлекательностей для туристов в странах Балтии является относительно низкие цены, что делает их привлекательным направлением для путешествий.


Латвия заняла второе место среди стран с наименьшим количеством туристов / Фото Unsplash

10 направлений в Европе с наименьшим количеством посетителей

  1. Люксембург.
  2. Латвия.
  3. Эстония.
  4. Мальта.
  5. Сербия.
  6. Словакия.
  7. Словения.
  8. Болгария.
  9. Румыния.
  10. Венгрия.

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