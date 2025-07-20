Ни тебе туристов, ни заоблачных цен: 2 европейских острова для сказочного летнего отпуска

В мире, где тревел-блогеры часто освещают популярные места отдыха и исторические достопримечательности, многие не замечают вызовов, которые создает такая популярность – всюду толпы. Однако, есть немало европейских локаций, которые сумели сохранить ощущение спокойствия и очарования, успешно обойдя тенденцию к переполненности.

24 Канал со ссылкой на Traveloffpath рассказывает о 2 островах, которые обычно остаются без внимания туристов, а зря. Цены на жилье и еду здесь тоже порадуют.

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На какие острова поехать, чтобы не было толп?

Вне поля зрения туристов продолжает оставаться Хиос – пятый по величине остров Греции Эта тенденция отражается и на Эль-Эрро – одном из менее известных островов испанского Канарского архипелага.

Хиос

Остров расположен вблизи турецкого побережья и славится своими золотистыми песчаными пляжами, живописными бухтами и прозрачной бирюзовой водой. Интересно будет и ценителям исторического – здесь немало античных памятников, которые выдержали испытание временем.

На острове нет международного аэропорта, поэтому к нему можно добраться только паромом или самолетом из Афин или Салоник. Этот ограниченный доступ способствует его привлекательности как места, свободного от толпы.



Об острове Хиос в Греции мало кто знает / Фото Unsplash

Среди достопримечательностей острова – три волшебных городка с мощеными улицами, отражающие богатую средневековую историю. Также именно здесь можно найти византийский монастырь Неа-Мони, находящийся под защитой ЮНЕСКО.

Кроме того, Хиос предлагает экономическую альтернативу другим островам Эгейского моря, таким как Санторини и Миконос. В пик сезона стоимость проживания начинается от 54 долларов за взрослого, а ужин в семейной таверне стоит не более 12 долларов.

Эль-Эрро

Этот наименее населенный остров Испании демонстрирует резкий контраст с Хиосом. На Эль-Эрро меньше пышной растительности, больше дикой природы, а достопримечательности в основном природные. Доступ на остров ограничен, поэтому путешественники должны сначала прилететь на северный Тенерифе или на Гран-Канарию, и продолжить свое путешествие наземным транспортом.

На острове проложено множество пешеходных маршрутов, которые ведут искателей приключений к вулканическим скалам, природным бассейнам, обрамленным лавовыми скалами, и самобытным сельскохозяйственным районам – все это способствовало тому, что остров был признан биосферным заповедником ЮНЕСКО.



Живописные пейзажи острова Эль-Эрро / Фото Enel Group

Имея всего 1 000 мест в скромных помещениях, включая таунхаусы, гостевые дома и загородные дома, Эль-Эрро остается малолюдным местом для отдыха круглый год.

Путешественники могут насладиться ночевкой в местных гостевых домах, таких как Casa Trudo, всего за 22,50 доллара за ночь. Питание в Вальверде, оживленном главном городе острова, предлагает доступные варианты: основные блюда из морепродуктов и вино стоят от 11 до 16 долларов.

К слову, ранее блогер показал бюджетные Мальдивы в центре Европы.