Если устали от толп туристов: National Geographic выбрал 8 недооцененных городов Европы
Многие туристы избегают поездок в Европу летом – и главная причина – толпы. Но если копнуть глубже, на континенте хватает атмосферных городов, где нет туристического хаоса, но они не менее удивительны.
Влиятельный журнал о путешествиях National Geographic выбрал восемь потрясающих недооцененных городов Европы, которые стоит посетить этим летом.
Какие удивительные города Европы имеют относительно мало туристов?
Выбранные места – это не какие-то "забытые богом" локации без инфраструктуры. Часть из них – в тех же Италии или Франции, просто без туристического перегрева.
Как объясняют авторы, если отойти от очевидных маршрутов, открывается совсем другая Европа: с городскими пляжами, зелеными зонами, террасами во внутренних двориках, ночной жизнью и фестивалями – но без очередей и толп.
В списке таких городов:
- Тулуза (Франция);
- Тбилиси (Грузия);
- Корк (Ирландия);
- Бильбао (Испания);
- Понта-Делгада (Португалия);
- Гданьск (Польша);
- Триест (Италия);
- Любляна (Словения).
Куда поехать в Европу, чтобы посмотреть на цветение цветов?
Конец весны и начало лета – один из лучших периодов для цветочных путешествий. Один из самых привлекательных направлений для цветочного путешествия – болгарская Долина роз в районе Казанлыка.
Другой замечательной локацией называют итальянскую Тоскану и цветение Кастеллуччо-ди-Норча. Там цветут маки.
Во французском Провансе можно увидеть цветение лавандовых полей. Лучший период для цветения лаванды – между серединой июня и началом августа