В тени столиц: какие "второстепенные города" выбирают туристы в 2026 году

Переполненные столицы, популярные рейсы, на которые невозможно достать билеты – — все это заставляет туристов открывать для себя новые места. И в этом году несколько европейских столиц уже не являются столь желанными направлениями для путешественников.

В этом году туристы в своих путешествиях ищут аутентичных впечатлений, более спокойных и менее насыщенных маршрутов, а также умиротворения — а это значит, что все чаще они ищут альтернативу столицам, пишет Euronews.

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Куда едут туристы вместо столиц?

Арнем и Гауда в Нидерландах

Амстердам всемирно известен своими каналами, и это идеальный город, чтобы познакомиться с культурой и наследием Нидерландов, но есть еще несколько городов, где можно насладиться той же атмосферой — впрочем, там будет меньше толп, а цены приятно удивят.

Арнем — это город на востоке Нидерландов, рядом с немецкой границей. Он идеально подойдет для туристов, любящих хайкинг — там есть десятки пешеходных и велосипедных маршрутов. А вот Гауда — это средневековый город между Утрехтом и Роттердамом, который является не только родиной сливочного сыра, но и идеальным местом для отдыха.



Гауда идеально подойдет для отдыха / Фото Pexels

Кортрейк в Бельгии

Если вы мечтаете посетить Бельгию, все больше путешественников советуют променять Брюссель на Кортрейк. Западная Фландрия предлагает все преимущества большого города и в то же время сохраняет уникальный шарм деревни.

Там обязательно стоит посетить башни Броель, построенные из известняка и песчаника еще в 1385 году. В сопровождении гида можно даже заглянуть внутрь.

В какие города лучше не ехать вообще?

Недавнее исследование определило также наименее популярные города среди туристов. Путешественники, побывавшие там, оставили в основном негативные отзывы и оказались разочарованы общим впечатлением. Поэтому, если не хочется тратить отпуск впустую, лучше пропустить такие города: