На Пунта-Молентис, где за вход нужно заплатить 10 евро, отдыхающим придется загорать в довольно экстремальных условиях – без зонтиков. Ставить их в песок разрешено только небольшой группе людей – детям до 10 лет и пожилым людям старше 65, пишет CNN.

Интересно В Украине роскошь, а в Германии – база: украинка рассказала, что может себе позволить за границей

Почему на итальянском пляже запрещают зонтики?

Туристы уже возмущаются новым правилом, ведь это делает всех людей в возрасте от 10 до 65 лет уязвимыми к тепловым ударам и ожогам. В соцсетях также недовольны ограничением и считают его опасным для здоровья.

На странице городского совета местные жители шутят, что теперь за 10 евро можно поджариться на солнце без какой-либо защиты.

Ограничение вступает в силу 5 июня и продлится до октября. Все это время будет действовать и платный вход на пляж – избежать его могут только люди с инвалидностью и их сопровождающие.

Устанавливать запрещается не только зонтики, но и беседки, палатки или любые другие системы затенения. Один большой зонтик на всех можно выставить только семьям с детьми до 10 лет или пожилым людям.

Настоящая роскошь: солнце под 40 градусов, ни тени, но по крайней мере можно сказать, что внес свой вклад в защиту окружающей среды… своим потом,

– отметил один из комментаторов.

Впрочем, муниципалитет утверждает, что причина запрета зонтиков – это необходимый шаг, и связан он не с охраной окружающей среды, а с безопасностью самих отдыхающих. Запрет на зонтики должен помочь избежать сценария,, развернувшегося в прошлом году: десятки отдыхающих пришлось эвакуировать на лодках после того,, как в районе разгорелся пожар.

Пляж Пунта-Молентис чрезвычайно популярен,, и его переполненность и большое количество зонтиков не давали возможности эвакуировать людей по суше.

Именно из-за этого пожара и трудностей, с которыми мы столкнулись во время эвакуации с пляжа из-за огромного количества установленных зонтиков, коммуна ввела это правило,

– заявил представитель муниципалитета.

Какие еще правила действуют на пляжах Сицилии?

Если вы решите провести отпуск на солнечной Сицилии,, вам прежде всего нужно узнать о местных пляжных правилах–, а их немало. Вот основные,, которые стоит запомнить:

кража песка – штраф в размере 3500 евро;

запрет на пляжные полотенца на нескольких пляжах – 100 евро;

Кроме того, на многих пляжах действуют временные ограничения на пребывание на пляже.