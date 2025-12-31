Этот европейский город уже 5 лет подряд признается лучшим в мире для путешествия

Многие планируют путешествия в Европу – и во время них точно нельзя пропустить один город. который уже несколько лет подряд признается лучшим для посещения во всем мире.

Есть города, в которых можно найти все – невероятную архитектуру, неповторимую кухню, волшебную атмосферу и немало достопримечательностей для посещения. И Париж – это именно такой город, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express. Неудивительно, что уже пять лет подряд столица Франции признается лучшим городом для посещения.

Интересно В этой африканской стране пирамид вдвое больше, чем в Египте

Почему Париж – лучший город для путешествия в мире?

Париж известен своими бесчисленными знаковыми достопримечательностями – Эйфелевой башней, Нотр-Дамом, Триумфальной аркой. Кроме того, именно здесь можно посетить немало музеев мирового класса – а весь Париж известен как "город любви", и особенно популярен среди пар.

Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.

Здесь можно уютно посидеть в кафе, прогуляться по живописному побережью Сены, а также поужинать в изысканном ресторане. А по всему городу расположены невероятные парки и сады.



Париж признан лучшим городом для посещения / Фото Pexels

Особенно интересен будет Париж гурманам, ведь он известен своей традиционной кухней, которую пропустить во время путешествия просто нельзя. Найдутся здесь развлечения и для любителей моды, ведь в Париже немало бутиков, антикварных магазинов и рынков винтажной одежды. И всем туристам непременно следует посетить "Золотой треугольник" – один из лучших торговых районов Парижа.

Первый визит во французскую столицу точно будет волшебным, но по-настоящему Париж очаровывает тем, что туда можно возвращаться десятки раз, и у вас никогда не закончатся новые места, которые можно увидеть.

Не удивительно, что Париж уже далеко не впервые признается лучшим городом для посещения по версии Forbes – и этот год не стал исключением. Кажется, туристы также придерживаются похожего мнения, ведь только в прошлом году Париж посетили более 18 миллионов иностранных туристов.

Что еще следует знать туристам?