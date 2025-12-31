Це європейське місто вже 5 років поспіль визнається найкращим у світі для подорожі
- Париж п'ять років поспіль визнається найкращим містом для відвідування в світі.
- Місто відоме своєю архітектурою, музеями, кухнею та популярністю серед туристів, зокрема, його відвідали понад 18 мільйонів іноземних туристів торік.
Чимало людей планують подорожі до Європи – і під час них точно не можна пропустити одне місто. яке вже кілька років поспіль визнається найкращим для відвідування у всьому світі.
Є міста, в яких можна знайти усе – неймовірну архітектуру, неповторну кухню, чарівну атмосферу та чимало визначних місць для відвідування. І Париж – це саме таке місто, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Тож не дивно, що вже п'ять років поспіль столиця Франції визнається найкращим містом для відвідування.
Цікаво У цій африканській країні пірамід вдвічі більше, ніж у Єгипті
Чому Париж – найкраще місто для подорожі у світі?
Париж відомий своїми незліченними знаковими пам'ятками – Ейфелевою вежею, Нотр-Дамом, Тріумфальною аркою. Окрім того, саме тут можна відвідати чимало музеїв світового класу – а весь Париж відомий як "місто кохання", і особливо популярний серед пар.
Хочете підтримати рідних, які залишилися в Україні? Спробуйте TransferGo — сервіс, з яким гроші можна надіслати швидко, безпечно та за вигідним курсом.
Тут можна затишно посидіти у кафе, прогулятися мальовничим узбережжям Сени, а також повечеряти у вишуканому ресторані. А по всьому місту розташовані неймовірні парки та сади.
Париж визнаний найкращим містом для відвідування / Фото Pexels
Особливо цікавий буде Париж гурманам, адже він відомий своєю традиційною кухнею, яку пропустити під час подорожі просто не можна. Знайдуться тут розваги й для любителів моди, адже в Парижі чимало бутиків, антикварних крамниць та ринків вінтажного одягу. І усім туристам неодмінно слід відвідати "Золотий трикутник" – один з найкращих торгових районів Парижа.
Перши візит до французької столиці точно буде чарівним, але по-справжньому Париж зачаровує тим, що туди можна повертатися десятки разів, і у вас ніколи не закінчаться нові місця, які можна побачити.
Тож не дивно, що Париж вже далеко не вперше визнається найкращим містом для відвідування за версією Forbes – і цей рік не став винятком. Здається, туристи також дотримуються схожої думки, адже лише торік Париж відвідали понад 18 мільйонів іноземних туристів.
Що ще слід знати туристам?
Не всі знають, що на одному неймовірно популярному острові в Іспанії є проблема зі стічними водами, і не один рік поспіль екскременти стікають прямо у море.
Тим часом місцеві мешканці грецького острова, який вважається "найкрасивішим у світі", занепокоєні тим, що краєвид зруйнують недобудовані готелі.