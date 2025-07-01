Новый курорт КНДР оказался пшиком: что скрывает за собой фейковая роскошь

Оказалось, что значительное большинство отелей на новом курорте КНДР до сих пор недостроены. Несмотря на официальное открытие, которое лично проводил Ким Чен Ын, там завершено строительство только 6 из 17 крупных отелей.

Кроме того, 11 из этих курортов еще даже не имеют названий. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NK News.

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Что заметили журналисты на фото с открытия курорта Вонсан

Власти заявляли, что что курорт Вонсан в КНДР может принять до 20 тысяч туристов. Но даже на фото с церемонии открытия, которое состоялось 24 июня, видно, что на 11 отелях все еще нет вывесок. Это означает, что, вероятнее всего, они еще не запущены.

Это означает, что с апреля, когда на туристической карте, выставленной на месте, было указано только пять отелей, к открытию был подготовлен только один дополнительный отель, что свидетельствует о том, что большинство таких роскошных объектов не были приоритетом для развития на финальном этапе,

– заявили журналисты.

Следует отметить, что официальное открытие курорта и так произошло с задержкой в 6 лет от запланированного времени. Журналисты-аналитики предположили, что причиной могла стать заметная нехватка ресурсов.

Известно, что вместо крупных отелей Северная Корея сосредоточились на завершении строительства 37 "хостелов" возле пляжа.