Кроме того, 11 из этих курортов еще даже не имеют названий. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NK News.

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Что заметили журналисты на фото с открытия курорта Вонсан

Власти заявляли, что что курорт Вонсан в КНДР может принять до 20 тысяч туристов. Но даже на фото с церемонии открытия, которое состоялось 24 июня, видно, что на 11 отелях все еще нет вывесок. Это означает, что, вероятнее всего, они еще не запущены.

Это означает, что с апреля, когда на туристической карте, выставленной на месте, было указано только пять отелей, к открытию был подготовлен только один дополнительный отель, что свидетельствует о том, что большинство таких роскошных объектов не были приоритетом для развития на финальном этапе,

– заявили журналисты.

Следует отметить, что официальное открытие курорта и так произошло с задержкой в 6 лет от запланированного времени. Журналисты-аналитики предположили, что причиной могла стать заметная нехватка ресурсов.

Известно, что вместо крупных отелей Северная Корея сосредоточились на завершении строительства 37 "хостелов" возле пляжа.