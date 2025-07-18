Вмешались россияне: КНДР снова закрыла для иностранцев только что открытый курорт

Северная Корея запретила иностранцам посещать пляжные курорты в Вонсане. Журналисты подметили, что это произошло через несколько дней после того, как этот регион посетил глава МИД России Сергей Лавров.

Национальное управление по туризму Северной Кореи сообщило, что туристическая зона Вонсан-Кальма временно прекратила принимать туристов из других стран. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Почему КНДР закрыла курорт Вонсан для иностранцев?

Управление по туризму КНДР не объявило официальную причину. Однако западное издание отметило, что это произошло после того, как там побывал Лавров.

Известно, что в Вонсане он встретился со своим северокорейским коллегой и пообещал ему, что Россия якобы "сделает все возможное" для увеличения потока российских туристов в Северную Корею.

Интересно, что КНДР официально открыла курорт Вонсан меньше чем месяц назад. Аналитики считают, что главная причина закрытия заключается в том, что курорт недостроен.

На спутниковых фото и даже кадрах с открытия виднеются недострои или помещения без вывесок. И это при том, что Вонсан открыли с опозданием аж в 6 лет от запланированного срока.