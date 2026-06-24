Изменение закона в Польше: одной категории водителей придётся платить за курсы в 5 раз больше

Уже с 24 июля, то есть с сегодняшнего дня, стоимость обязательных курсов для одной категории водителей существенно вырастет – целых в 5 раз. Правительство считает, что это побудит людей к большей осторожности на дороге.

Все водители, которым предстоит пройти курсы переподготовки после того, как они управляли автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, будут платить больше. Новые правила также изменят тематику обучения, пишет InPoland.

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Как изменится курс переподготовки водителей в Польше?

24 июля вступают в силу серьезные изменения в курсах переподготовки водителей — отныне им придется заплатить за двухдневное обучение не 500 злотых, а 2500. Переподготовка — это обязательный шаг для людей, желающих восстановить свои водительские права после их лишения за управление автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Стоимость была повышена в соответствии с постановлением министра здравоохранения от 2 июня этого года. Авторы постановления настаивают на том, что повышение платы за курсы — это одна из мер, направленных на предотвращение вождения автомобиля в состоянии опьянения. Кроме того, эта сумма пойдет на покрытие всех расходов на организацию и проведение курсов.

А вот прежняя плата в размере 500 злотых, по мнению авторов проекта, была несоразмерной как с точки зрения экономических, так и социальных реалий Польши.

Изменится не только цена курса, но и его содержание: в программу лекций добавили информацию о влиянии алкоголя и подобных веществ на развитие рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Эту информацию включили в курс, чтобы повысить образовательную ценность тренинга.

В ходе тренинга участники узнают не только о психологических и поведенческих последствиях зависимости, но и о её влиянии на здоровье.