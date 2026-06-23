Визовый сбор вырастет в пять раз — и это ударит по большинству иностранных туристов, приезжающих в страну. Решение было принято на заседании кабинета министров 19 июня, а вступит оно в силу уже 1 июля, пишет Euronews.

Интересно : Температура поднимется до 44 °C: Европу снова накрыла мощная волна жары

Как изменится стоимость въезда в Японию?

В течение длительного времени стоимость однократной туристической визы в Японию составляла 3000 иен, а вот за многократную визу нужно было заплатить 6000 иен. Но уже совсем скоро цены вырастут до 15 000 и 30 000 иен, то есть 87 и 175 евро соответственно.

Больше всего новая визовая политика затронет туристов из стран, которым требуется виза для въезда в страну, — в том числе из Украины.

Японские политики убеждены, что такое существенное повышение отражает практически 5 десятилетий инфляции и серьезных изменений в обменных курсах. По словам министра иностранных дел Тошимицу Мотеги, правительство пересмотрело тарифы из-за того, что система уже не отражала реальных затрат на выдачу виз и управление всеми иммиграционными процедурами.

И даже после повышения визовые сборы Японии, мол, остаются в целом сопоставимыми с теми, которые взимают некоторые западные страны. Одни из самых высоких визовых сборов сейчас в Германии и США.

Повлияет ли повышение стоимости визы на количество туристов?

В Токио убеждены, что даже пятикратное повышение стоимости визы не окажет существенного влияния на въездной туризм. В последние годы в Японии количество иностранных туристов достигло рекордных уровней. Этому способствуют и слабая иена, и высокий мировой спрос на поездки в Токио, Осаку и Киото.

Но повышение стоимости виз — это лишь первый шаг в рамках гораздо более масштабного пакета иммиграционных реформ. Уже 29 мая верхняя палата японского парламента одобрила поправки к Закону о контроле над иммиграцией и признании беженцев.

Таким образом, правительство получит полномочия значительно увеличить ряд иммиграционных сборов, а не только визы.