Леса на юге Европы уже охватили масштабные лесные пожары: местных жителей эвакуируют

Лето – идеальное время для отдыха, однако многих туристов в Греции, Португалии, Испании и Франции уже призывают к осторожности –, ведь в этих странах существует очень высокий риск лесных пожаров.

Уже тысячи людей были вынуждены эвакуироваться из своих домов из-за масштабных лесных пожаров. Жара привела к тому, что они бушуют по всей Южной Европе. А вот туристам рекомендуют очень внимательно следить за рекомендациями местных властей, пишет The Independent.

Интересно: Аэропорты в Европе "парализовали" новые правила ЕС: очереди растягиваются на часы

Что известно о лесных пожарах на юге Европы?

Уже сотни пожарных пришлось направить на борьбу с лесными пожарами в Испании, Португалии и Греции. И огонь бушует совсем недалеко от очень популярного среди туристов города Салоники: там жителей нескольких районов призвали оставаться дома и закрывать окна.

Все из-за того, что лесной пожар охватил также и завод по переработке отходов, и теперь токсичный дым от него висит над городом. Еще один серьезный пожар вспыхнул к западу от Афин. А пожарная служба страны заявляет, что большинство пожаров возникают из-за халатности.

Между тем в центральной Португалии масштабный пожар вспыхнул еще в четверг, и для его тушения пришлось привлечь даже помощь пожарных из соседних Испании и Италии.

В Испании горят леса в северо-восточном регионе Жирона. А власти Канарских островов уже предупреждают туристов и местных жителей о том, что к архипелагу приближается новая волна жары. На особенно популярных Тенерифе и Гран-Канарии объявили о повышенном риске опасности и пожарной тревоге.

Где еще будет очень жарко?

Уже в эти выходные Францию также накрыла очередная волна жары – почти сразу же после первой в июне. На этот раз ожидается, что в некоторых регионах температура превысит отметку в 40 градусов по Цельсию.

Кроме того, сильные ветры и сухой воздух также означают, что риск пожаров очень высок.