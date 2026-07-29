На популярном греческом острове пылают леса: уже эвакуируют местных жителей

На греческом острове Парос вспыхнул пожар недалеко от хранения отходов. Ночью пламя быстро распространилось по сухой растительности, и сейчас с лесным пожаром все еще борются пожарные.

Чрезвычайно стремительному распространению пожара способствовал и сильный ветер, и очень жаркая, засушливая погода. Из-за огня власти острова уже пришлось объявить превентивную эвакуацию, пишет eKathimerini .

Что известно о пожаре на острове Парос?

Еще во вторник власти обнародовали несколько экстренных сообщений по номеру 112 и приказали жителям Агкайрии эвакуироваться к пляжу Алики. После этого аналогичные приказы об эвакуации поступили и для Трипити, Аспро-Хорио, Глифа и Пиргаки – жителей доставили в юго-восточную прибрежную деревню Дриос.

Операцию по тушению пожара возобновили на рассвете. К ней привлекли два самолета-водоразбрасывателя и 5 вертолетов, один из которых занимался координированием операции. В случае необходимости уже подготовить еще несколько дополнительных летательных аппаратов.

Всего же привлекли 66 пожарных, 4 лесных спецподразделения и 16 пожарных машин. Им поддержку оказывали муниципальные водовозы и тяжелая техника, а также добровольцы. На остров уже прибыли подкрепления из Афин, Наксоса и Сироса, а еще 20 пожарных и 8 пожарных машин должны прибыть на остров на пароме из Рафины.

Мэр острова Константинос Бизас назвал ситуацию "очень сложной" и заметил, что пожарные без перерыва пытаются потушить огонь. Впрочем, приоритетной задачей для пожарных остается локализация пожара.

Но сегодня, среду, синоптики прогнозируют усиление ветра, что может лишь усложнить борьбу с огнем. Кроме того, уже поступают сообщения об активном фронте пожара в районе Франга.

Где еще в Европе горят леса?

От беспрецедентных пожаров страдает не только Греция, но также Франция и Испания – там огонь уничтожил уже несколько тысяч гектаров земли. Более 300 000 человек пришлось эвакуировать , а пожары до сих пор бушуют.

Больше всего пострадал департамент Жиронда на юго-западе Франции, и только во вторник эвакуацию объявили в новой местности. Между тем, согласно пессимистическим прогнозам, пожары в регионе не утихнут вплоть до осени.