Надзвичайно стрімкому поширенню пожежі сприяли й сильний вітер, і дуже спекотна, посушлива погода. Через вогонь владі острова вже довелося оголосити превентивну евакуацію, пише eKathimerini.

Що відомо про пожежу на острові Парос?

Ще у вівторок влада оприлюднила кілька екстрених повідомлень за номером 112 та наказала мешканцям Агкайрії евакуюватися до пляжу Алікі. Після цього аналогічні накази про евакуацію надійшли й для Трипіті, Аспро-Хоріо, Гліфа та Піргакі – мешканців доправили до південно-східного прибережного села Дріос.

Операцію з гасіння пожежі відновили на світанку. До неї залучили два літаки-водоскидачі та 5 вертольотів, один з яких займався координуванням операції. На випадок необхідності вже підготувати ще кілька додаткових літальних апаратів.

Загалом же залучили 66 пожежників, 4 лісові спецпідрозділи та 16 пожежних машин. Їм підтримку надавали муніципальні водовози та важка техніка, а також добровольці. На острів вже прибуло підкріплення з Афін, Наксоса та Сіроса, а ще 20 пожежників та 8 пожежних машин мають прибути на острів на поромі з Рафіни.

Мер острова Константінос Бізас назвав ситуацію "дуже складною" і зауважив, що пожежники без перерви намагаються загасити вогонь. Втім, наразі пріоритетним завданням для вогнеборців залишається локалізування пожежі.

Але на сьогодні, середу, синоптики прогнозують посилення вітру, що може лише ускладнити боротьбу з вогнем. Окрім того, вже надходять повідомлення про активний фронт пожежі в районі Франга.

Де ще в Європі горять ліси?

Від безпрецедентних пожеж потерпає не лише Греція, але також Франція та Іспанія – там вогонь знищив вже кількасот тисяч гектарів землі. Понад 300 000 людей довелося евакуювати, а пожежі досі вирують.

Найбільше постраждав департамент Жиронда на південному заході Франції, і лише у вівторок евакуацію оголосили у новій місцевості. Тим часом згідно з песимістичними прогнозами, пожежі у регіоні не втихнуть аж до осені.