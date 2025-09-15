Министерство внутренних дел Литвы предложило продлить временную защиту для граждан Украины, которые сбежали от войны. Ведомство уже подготовило соответствующее постановление правительства.

Документ предлагает продлить его действие до марта 2027 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

Продолжит ли Литва временную защиту для украинцев?

Сейчас украинцы в Литве имеют вид на жительство действующие до 4 марта 2026 года. Если предложенные изменения получат одобрение, эти разрешения будут автоматически продлены еще на 1 год.

Общая позиция Европейского Союза – продолжить временную защиту, ведь война еще не закончилась. Это естественное решение,

– заявил министр внутренних дел Литвы Владислав Кондратович.

МВД объявило, что такие меры облегчат административное бремя как для граждан Украины, так и для сотрудников миграционной службы, поскольку ежедневно регистрируется в среднем 30 – 40 новых заявлений на временное проживание.

Продление срока действия статуса временной защиты также внесет изменения в действующие нормативно-правовые акты. В частности, иностранцы, имеющие этот статус, больше не будут обязаны демонстрировать знание литовского языка во время работы в стране. Такое решение было принято правительством в начале июля.

Заметим, сейчас около 47 600 украинцев пользуются временной защитой в Литве. Он предоставляет им право на проживание, работу, соцподдержку, медицинскую помощь, жилье, а также на образование детей.

