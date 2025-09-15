Міністерство внутрішніх справ Литви запропонувало продовжити тимчасовий захист для громадян України, які втекли від війни. Відомство вже підготувало відповідну постанову уряду.

Документ пропонує продовжити його дію до березня 2027 року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

Чи продовжить Литва тимчасовий захист для українців?

Наразі українці у Литві мають посвідки на проживання чинні до 4 березня 2026 року. Якщо запропоновані зміни отримають схвалення, ці дозволи будуть автоматично продовжені ще на 1 рік.

Загальна позиція Європейського Союзу – продовжити тимчасовий захист, адже війна ще не закінчилася. Це природне рішення,

– заявив міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович.

МВС оголосило, що такі заходи полегшать адміністративний тягар як для громадян України, так і для співробітників міграційної служби, оскільки щодня реєструється в середньому 30 – 40 нових заяв на тимчасове проживання.

Продовження терміну дії статусу тимчасового захисту також внесе зміни до чинних нормативно-правових актів. Зокрема, іноземці, які мають цей статус, більше не будуть зобов'язані демонструвати знання литовської мови під час роботи в країні. Таке рішення було прийнято урядом на початку липня.

Зауважимо, зараз близько 47 600 українців користуються тимчасовим захистом у Литві. Він надає їм право на проживання, роботу, соцпідтримку, медичну допомогу, житло, а також на освіту дітей.

Що для українців запроваджують країни ЄС?