Определены 10 лучших городов мира, и победители неожиданные

Одни туристы путешествуют исключительно по курортам, а других притягивают города с интересной историей и архитектурой – и недавно был определен нынешний перечень лучших.

Несколько очень известных городов, несмотря на свою популярность и глобальный статус, не попали в перечень лучших – например Лондон или Нью-Йорк, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, в списке оказались несколько вполне неожиданных кандидатов.

Какие города в списке лучших?

Пномпень, Камбоджа

Многие даже не слышали о столице прекрасной Камбоджи. Впрочем, туристы могут увидеть здесь все – и пышные храмы, и королевские дворцы, и невероятные современные небоскребы. Пномпень – это замечательный город, умело сочетающий старину и современность.

Монреаль в Канаде

Монреаль – это еще один город, где история и современность идут рука об руку. В Старом городе сохранились мощеные улицы и невероятная древняя архитектура, а вот новые части Монреаля могут похвастаться небоскребами и кухней мирового класса.

Кроме того, город полон зелеными насаждениями и отличается от многих других высоким уровнем двуязычия. Некоторые районы Монреаля преимущественно франкоязычные, а другие – англоязычные.

Эдинбург, Шотландия

Эдинбург – это потрясающий исторический город, который туристы точно не могут пропустить. Здесь история, культура и невероятное искусство встречаются на каждой улице. Город известен также своими фестивалями, которые привлекают исполнителей и путешественников со всего мира.

Ванкувер в Канаде

Еще уже второй канадский город в списке, но на этот раз он расположен на противоположном уголке страны. И мало какие города могут похвастаться таким количеством зеленых насаждений и близостью к природе, как Ванкувер.

Париж

Париж недаром считается практически туристической столицей Европы – он является одним из самых посещаемых городов мира и славится своими невероятными архитектурными памятниками, великолепной кухней и романтической атмосферой.

Сеул, Южная Корея

Как столица и одновременно крупнейший город Южной Кореи, Сеул может многое предложить туристам – история города достигает 18 года до нашей эры, когда его основали жители Пэкче, одного из Трех Корейских королевств.

А сейчас город идеально сочетает древние дворцы, исторические храмы и культурные памятники, расположенные совсем рядом с современными оживленными районами и небоскребами.

Сингапур

Островной город-государство известен своим высоким уровнем жизни и невероятно чистыми улицами – но это нечто гораздо большее, чем обычный город. Пышные зеленые пространства сочетаются с невероятными футуристическими зданиями.

Кейптаун

Столица Южно-Африканской республики может похвастаться невероятной природной красотой и пейзажами. Кроме того, город привлекает туристов красочными районами, винодельнями мирового класса и аутентичной культурой.

Киото, Япония

Когда-то Киото был имперской столицей Японии, а сейчас город славится древними храмами, роскошными садами и традиционными чайными домиками. Туристы могут прогуляться бамбуковыми лесами Арашиямы и полюбоваться шаровым храмом Фусими-Инари, известный своими тысячами красных ворот.

Токио, Япония

Столица Японии возглавила список лучших городов для туризма. И те, кто живут в городе, также считают его бесконечно увлекательными, с новыми открытиями, ожидающих за каждым углом.

