Бронировать стоит только их: лучшие места в самолете для тех, кто боится полетов
- Бортпроводник Адам Ходж советует избегать задней части салона, где турбулентность ощущается сильнее, и выбирать места между рядами 5 – 10 или 25 – 30.
- Места у окна также является удачным выбором для комфортного полета.
Страх турбулентности или даже просто полетов на самолете – это не редкость, но иногда их просто не избежать. Впрочем, выбор удачного места может сделать путешествие значительно комфортнее.
Бортпроводник, летающий уже не один год и хорошо знающий салон самолета, рассказал, какие места лучше всего подходят для комфортного полета: там практически не ощущается турбулентность, пишет Express.
Где сидеть в самолете лучше всего?
Турбулентность – это привычное явление на многих рейсах, и обычно из-за нее не стоит беспокоиться. Впрочем, она часто становится причиной беспокойства туристов. К счастью, выбор правильного места в салоне поможет определить, насколько сильно вы почувствуете неровности в полете.
И если вы боитесь высоты и полетов на самолете в целом – существует одно идеальное место.
Место в самолете следует выбирать внимательно
Самолет достаточно узкий, и поэтому бортпроводник Адам Ходж не советует садиться в задней части салона – там турбулентность будет ощущаться достаточно сильно. Поэтому если вы нервничаете во время взлета или посадки, лучше выбрать места между рядами 5 – 10, или 25 – 30.
Это не совсем сзади или спереди, но вы также рядом с экипажем, поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, рядом есть бортпроводники, которые могут помочь,
– объяснил он.
Кроме того, очень удачным выбором будет место у окна, пишет Travel Guard.
Что еще следует знать туристам?
