"Это невероятно": путешественник раскрыл, где продают "лучший в мире" десерт

Путешествие – отличный способ попробовать аутентичные блюда из разных стран. Некоторые туристы готовы выстоять километровые очереди, лишь бы попробовать известные местные вкусности.

Одной из стран, которая славится своей вкусной кухней, является Италия. Американский блогер Jack's Dining утверждает, что там продается "самый вкусный десерт в мире" – и это не тирамису. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Блогер назвал самый вкусный десерт в мире

Флоренция – чрезвычайный город с красивыми каналами, который признан лучшим в мире для пеших прогулок. Однако Джек настаивает, что каждому хотя бы раз в жизни следует посетить Флоренцию лишь для того, чтобы только попробовать местный десерт аффогато.

Его подают в магазине Vivoli Artisan Ice Cream Shop, которая работает с 1932 года и остается очень популярной и по сей день.

Справка. Аффогато – десерт из мороженого, которое заливают порцией горячего эспрессо. Существуют различные виды десерта, например с добавлением ликеров, топленого шоколада, сливками или заварным кремом.

Vivoli Artisan Ice Cream Shop – семейный магазин десертов, перед которым собираются огромные очереди. Люди выстраиваются вдоль улицы лишь для того, чтобы попробовать их знаменитый десерт.

Блогер также рассказал, что нынешний владелец заведения буквально родился в магазине. Путешественник, к слову, спросил у него, как правильно есть десерт.

Владелец настоял, что его никогда нельзя смешивать. Для полного вкусового эффекта нужно взять небольшое количество мороженого и окунуть его в эспрессо.

Черт возьми. Я думал, что это будет хорошо, но это на самом деле невероятно,

– прокомментировал блогер после дегустации.

В комментариях многие подтвердили, что аффогато во Флоренции – действительно "божественный".

В частности один из пользователей предупредил, что в это кафе никогда не следует заходить, поскольку попробовав этот десерт "вы проведете остаток своей жизни, жаждая его".

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