Одной из стран, которая славится своей вкусной кухней, является Италия. Американский блогер Jack's Dining утверждает, что там продается "самый вкусный десерт в мире" – и это не тирамису. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

Смотрите также Чтобы не получить молоко вместо "латте": что нужно знать об особенностях жизни в Италии

Блогер назвал самый вкусный десерт в мире

Флоренция – чрезвычайный город с красивыми каналами, который признан лучшим в мире для пеших прогулок. Однако Джек настаивает, что каждому хотя бы раз в жизни следует посетить Флоренцию лишь для того, чтобы только попробовать местный десерт аффогато.

Его подают в магазине Vivoli Artisan Ice Cream Shop, которая работает с 1932 года и остается очень популярной и по сей день.

Справка. Аффогато – десерт из мороженого, которое заливают порцией горячего эспрессо. Существуют различные виды десерта, например с добавлением ликеров, топленого шоколада, сливками или заварным кремом.

Vivoli Artisan Ice Cream Shop – семейный магазин десертов, перед которым собираются огромные очереди. Люди выстраиваются вдоль улицы лишь для того, чтобы попробовать их знаменитый десерт.

Блогер также рассказал, что нынешний владелец заведения буквально родился в магазине. Путешественник, к слову, спросил у него, как правильно есть десерт.

Владелец настоял, что его никогда нельзя смешивать. Для полного вкусового эффекта нужно взять небольшое количество мороженого и окунуть его в эспрессо.

Черт возьми. Я думал, что это будет хорошо, но это на самом деле невероятно,

– прокомментировал блогер после дегустации.

В комментариях многие подтвердили, что аффогато во Флоренции – действительно "божественный".

В частности один из пользователей предупредил, что в это кафе никогда не следует заходить, поскольку попробовав этот десерт "вы проведете остаток своей жизни, жаждая его".

Аеропорт, залізничний вокзал, гамірна міська площа чи морське узбережжя – де б ви не опинилися, з додатком для переказу коштів TransferGo кожен може матеріально підтримати своїх рідних та близьких у будь-якій точці планети. Вам знадобиться лише телефон та інтернет-з'єднання.