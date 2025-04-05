Одной из стран, которая славится своей вкусной кухней, является Италия. Американский блогер Jack's Dining утверждает, что там продается "самый вкусный десерт в мире" – и это не тирамису. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.
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Блогер назвал самый вкусный десерт в мире
Флоренция – чрезвычайный город с красивыми каналами, который признан лучшим в мире для пеших прогулок. Однако Джек настаивает, что каждому хотя бы раз в жизни следует посетить Флоренцию лишь для того, чтобы только попробовать местный десерт аффогато.
Его подают в магазине Vivoli Artisan Ice Cream Shop, которая работает с 1932 года и остается очень популярной и по сей день.
Справка. Аффогато – десерт из мороженого, которое заливают порцией горячего эспрессо. Существуют различные виды десерта, например с добавлением ликеров, топленого шоколада, сливками или заварным кремом.
Vivoli Artisan Ice Cream Shop – семейный магазин десертов, перед которым собираются огромные очереди. Люди выстраиваются вдоль улицы лишь для того, чтобы попробовать их знаменитый десерт.
Блогер также рассказал, что нынешний владелец заведения буквально родился в магазине. Путешественник, к слову, спросил у него, как правильно есть десерт.
Владелец настоял, что его никогда нельзя смешивать. Для полного вкусового эффекта нужно взять небольшое количество мороженого и окунуть его в эспрессо.
Черт возьми. Я думал, что это будет хорошо, но это на самом деле невероятно,
– прокомментировал блогер после дегустации.
В комментариях многие подтвердили, что аффогато во Флоренции – действительно "божественный".
В частности один из пользователей предупредил, что в это кафе никогда не следует заходить, поскольку попробовав этот десерт "вы проведете остаток своей жизни, жаждая его".
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