Север или юг: украинка раскрыла, где лучше всего жить в Испании

Испания – это страна, привлекающая не только туристов, но и людей, стремящихся переехать туда навсегда. И среди украинцев Испания также очень популярна.

Испания – это очень большая страна, а затем климат и природа на юге и севере очень сильно отличаются, пишет mrs.faustova. Поэтому очень важно выбрать регион, что лучше подходит к личным предпочтениям каждого человека.

Север или юг Испании для жизни?

Украинка Полина поделилась, что север и юг Испании – это "два совершенно разных мира", и выбрать среди них один очень сложно. Она прожила год на севере и год – на юге, и для себя выбрала более теплую и южную Валенсию.

Здесь солнце, море и почти бесконечное лето. Но летом здесь такая жара, что многим людям даже трудно на улицу выйти. Все сидят под кондиционерами, и так много туристов летом,

– поделилась девушка.

А раньше украинка жила в Галисии, в городе Виго. Там есть много зелени, и даже летом держится достаточно прохладная приятная температура. Север Испании славится своими прекрасными видами океана.

Ездила украинка и в несколько других городов Испании: Сантандер, Бильбао, Хихон – и каждый из этих городов может похвастаться древней историей, невероятной атмосферой и интересной культурой. И во всех этих северных городах очень хорошо, но только летом. А вот зимой ситуация на севере складывается совсем другая.

Украинка рассказала о выборе региона в Испании: смотрите видео

Дома было настолько холодно, что я постоянно болела, и эта плесень была везде. Серая погода и бесконечные дожди просто истощали меня. Также на севере не такое большое комьюнити, нет всех этих украинских бизнесов, салонов так много, как здесь, в Валенсии, Барселоне. И для меня это огромный минус,

– рассказала блогерша.

Впрочем, она убеждена, что "лучшего" региона для жизни нет, и каждый должен выбирать юг или север Испании только в соответствии со своими предпочтениями и потребностями. На севере – прекрасные пейзажи и много зелени, которой не найдешь на юге, приятная температура летом и холода зимой.

А на юге можно найти лучшее жилье в красивых новостройках, погоду без дождей и много солнечных дней.

Для меня выбор очевиден. Вообще идеально было бы жить зимой на юге, где тепло и солнечно, а летом на севере, где нет жары. Но переезжать каждые полгода – это дорого и сложно,

– добавила украинка.

