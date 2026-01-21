Північ чи південь: українка розкрила, де найкраще жити в Іспанії

Іспанія – це країна, що приваблює не тільки туристів, але й людей, що прагнуть переїхати туди назавжди. І серед українців Іспанія також дуже популярна.

Іспанія – це дуже велика країна, а відтак клімат та природа на півдні та півночі дуже сильно відрізняються, пише mrs.faustova. Тож дуже важливо обрати регіон, що краще підходить до особистих вподобань кожної людини.

Північ чи південь Іспанії для життя?

Українка Поліна поділилася, що північ та південь Іспанії – це "два зовсім різні світи", і обрати серед них один дуже складно. Вона прожила рік на півночі та рік – на півдні, і для себе обрала теплішу та південнішу Валенсію.

Тут сонце, море і майже безкінечне літо. Але влітку тут така спека, що багатьом людям навіть важко на вулицю вийти. Всі сидять під кондиціонерами, і так багато туристів влітку,

– поділилася дівчина.

А раніше українка жила в Галісії, у місті Віго. Там є багато зелені, і навіть влітку тримається досить прохолодна приємна температура. Північ Іспанії славиться своїми чудовими краєвидами океану.

Їздила українка й в кілька інших міст Іспанії: Сантандер, Більбао, Хіхон – і кожне з цих міст може похвалитися давньою історією, неймовірною атмосферою та цікавою культурою. І в усіх цих північних містах дуже гарно, але тільки влітку. А ось взимку ситуація на півночі складається зовсім інша.

Вдома було настільки холодно, що я постійно хворіла, та ця пліснява була всюди. Сіра погода і нескінченні дощі просто виснажували мене. Також на півночі не таке велике ком'юніті, немає всіх цих українських бізнесів, салонів так багато, як тут, у Валенсії, Барселоні. І для мене це величезний мінус,

– розповіла блогерка.

Втім, вона переконана, що "кращого" регіону для життя немає, і кожен має обирати південь чи північ Іспанії тільки відповідно до своїх вподобань і потреб. На півночі – чудові краєвиди та багато зелені, якої не знайдеш на півдні, приємна температура влітку та холоди взимку.

А на півдні можна знайти краще житло у красивих новобудовах, погоду без дощів та багато сонячних днів.

Для мене вибір очевидний. Взагалі ідеально було б жити взимку на півдні, де тепло і сонячно, а влітку на півночі, де немає спеки. Але переїжджати кожні пів року – це дорого і складно,

– додала українка.

