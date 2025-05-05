"Львовские круассаны" открылись в Корее: украинка показала заведение внутри и раскрыла цены
- Украинская сеть пекарен Lviv Croissant открыла свое первое заведение в Сеуле, Южная Корея.
Корейские франчайзи вложили в заведение около 250 тысяч долларов, и это первая страна с локальным производством круассанов для сети.
Украинская сеть пекарен Lviv Croissant впервые открыла заведение в Южной Корее. Оно расположено в Сеуле, столице страны.
Украинка, которая проживает в Южной Корее, была на открытии заведения и поделилась впечатлениями. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @moietymee.
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"Львовские круассаны" добрались до Азии
Девушка заметила, что "странные сэндвичи корейцам не в новинку, но все же круассаны с фирменными начинками – это другое".
Она взяла себе "Итальянский круассан" и напиток – это ей обошлось в 485 гривен. Также девушка прихватила родным своего корейского парня еще 4 круассана: "Львовский", "Жареная курица", "Маскарпоне" и "Фисташка". Они обошлись в 1050 гривен.
Корейской семье круассаны тоже очень понравились, несмотря на то, что я пока довезла те круассаны, они уже превратились в плоский блинчик,
– рассказала девушка.
Украинка показала меню, которое полностью на корейском языке. Она отметила, что каких-то необычных для украинцев вкусов там нет – меню стандартное, как и везде в заведениях.
Однако интересно, что большинство персонала украинского заведения – корейцы.
Открытие Lviv Croissant в Сеуле: смотрите видео
Ранее соучредитель компании Андрей Галицкий рассказал изданию Forbes, что Lviv Croissants купили пятеро корейских предпринимателей. Корейские франчайзи инвестировали в заведение около 250 тысяч долларов.
По его словам, заведение в Сеуле работает по договору о развитии территорий, который должен перерасти в мастер-франшизу. Франчайзи планирует продавать субфраншизы на территории Кореи.
Кроме того, это первая страна, где круассаны для Lviv Croissants будет производить локальный подрядчик.