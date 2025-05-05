"Львовские круассаны" открылись в Корее: украинка показала заведение внутри и раскрыла цены

Украинская сеть пекарен Lviv Croissant впервые открыла заведение в Южной Корее. Оно расположено в Сеуле, столице страны.

Украинка, которая проживает в Южной Корее, была на открытии заведения и поделилась впечатлениями. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @moietymee.

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"Львовские круассаны" добрались до Азии

Девушка заметила, что "странные сэндвичи корейцам не в новинку, но все же круассаны с фирменными начинками – это другое".

Она взяла себе "Итальянский круассан" и напиток – это ей обошлось в 485 гривен. Также девушка прихватила родным своего корейского парня еще 4 круассана: "Львовский", "Жареная курица", "Маскарпоне" и "Фисташка". Они обошлись в 1050 гривен.

Корейской семье круассаны тоже очень понравились, несмотря на то, что я пока довезла те круассаны, они уже превратились в плоский блинчик,

– рассказала девушка.

Украинка показала меню, которое полностью на корейском языке. Она отметила, что каких-то необычных для украинцев вкусов там нет – меню стандартное, как и везде в заведениях.

Однако интересно, что большинство персонала украинского заведения – корейцы.

Открытие Lviv Croissant в Сеуле: смотрите видео

Ранее соучредитель компании Андрей Галицкий рассказал изданию Forbes, что Lviv Croissants купили пятеро корейских предпринимателей. Корейские франчайзи инвестировали в заведение около 250 тысяч долларов.

По его словам, заведение в Сеуле работает по договору о развитии территорий, который должен перерасти в мастер-франшизу. Франчайзи планирует продавать субфраншизы на территории Кореи.

Кроме того, это первая страна, где круассаны для Lviv Croissants будет производить локальный подрядчик.