Это стопроцентная поддержка, – во Львове заработало почетное консульство Исландии

Почетное консульство Исландии официально открылось во Львове. Оно охватит Львовскую, Волынскую, Тернопольскую и Ровенскую области.

Его возглавил бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий со ссылкой на заявление посла Исландии в Украине Фридрика Йонссона, пишет 24 Канал.

Читайте также Билеты выписывают от руки, задержки продолжаются: аэропорт Кишинева "парализовало"

Во Львове заработало почетное консульство Исландии

По словам Козицкого, это четкий сигнал, что Исландия твердо стоит с Украиной и твердо верит в нашу победу.

Львов становится центром исландско-украинского партнерства на западе Украины. А это предполагает совместные проекты, в частности в сфере восстановления, образования, культуры, инноваций и медицины,

– отметил глава ОВА.

Почетное консульство Исландии во Львове работает на улице Русской, 3. Но до конца июня в помещении будут продолжаться ремонтные работы.

К слову, а на днях стало известно, что экс-президент Исландии устроился гидом в Нацпарке.