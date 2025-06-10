Його очолив колишній посол України в Польщі Андрій Дещиця. Про це повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький з посиланням на заяву посла Ісландії в Україні Фрідріка Йонссона, пише 24 Канал.

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У Львові запрацювало почесне консульство Ісландії

За словами Козицького, це чіткий сигнал, що Ісландія твердо стоїть з Україною і твердо вірить в нашу перемогу.

Львів стає центром ісландсько-українського партнерства на заході України. А це передбачає спільні проєкти, зокрема у сфері відбудови, освіти, культури, інновацій та медицини,

– зазначив глава ОВА.

Почесне консульство Ісландії у Львові працює на вулиці Руській, 3. Але до кінця червня у приміщенні триватимуть ремонтні роботи.

До слова, а днями стало відомо, що експрезидент Ісландії влаштувався гідом у Нацпарку.