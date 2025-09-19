Культовое место могут лишить статуса "чуда света" из-за протестов местных
- Масштабные протесты в Перу заблокировали более 900 туристов возле Мачу-Пикчу, что угрожает его статусу чуда света.
- Протестующие выступают против непрозрачного контракта на автобусное сообщение для туристов, что привело к социальным беспорядкам в регионе.
Масштабные беспорядки в Перу привели к тому, что сотни туристов оказались заблокированы неподалеку от одного из новых чудес света Мачу-Пикчу.
Статус Мачу-Пикчу как одного из семи новых чудес света оказался под угрозой после того, как более 900 туристов оказались в ловушке рядом с этой исторической достопримечательностью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Интересно Постепенный уход из статуса временной защиты: в ЕС готовят рекомендации по украинцам
Почему статус Мачу-Пикчу оказался под угрозой?
Недавно сотни посетителей застряли вблизи исторической достопримечательности в Перу из-за того, что железнодорожные пути заблокировали протестующие, выступающие против большого контракта на общественный транспорт. Впрочем, это не первый протест, а лишь последний из серии блокад, которые нанесли немало вреда местному туризму.
Социальные беспорядки по новой инфраструктуре, созданной для отдыхающих, достигают еще 2023 года.
Зато организация New7Wonders предупредила, что неудачи в управлении туризмом в юго-восточном регионе Перу, где и расположен Мачу-Пикчу, могут привести к тому, что древнее поселение инков будет лишено своего статуса как одного из "Семи новых чудес света".
Статус Мачу-Пикчу как нового чуда света под угрозой / Фото Pexels
Организация написала письмо правительству Перу после последнего туристического срыва и предупредила, что если конфликт между туристами и местными и в дальнейшем будет обостряться, рейтинг памятника может быть пересмотрен.
Кроме того, New7Wonders опубликовали и публичное письмо к народу Перу, в котором сообщила, что репутация достопримечательности портится из-за внутренних конфликтов, а также из-за повышения цен.
Если эти проблемы не будут решены, они могут продолжать влиять на имидж Перу как места, где посетители имеют плохой опыт, и таким образом поставить под угрозу доверие к Мачу-Пикчу как одного из наших семи чудес света,
– говорилось в сообщении.
Звание "чуда света" предусматривает обязательства по ответственному обращению с этим местом и его сохранению.
Почему возле Мачу-Пикчу происходят протесты?
Протестующие выступают против автобусного сообщения, предназначенного для перевозки туристов в цитадель и обратно. Недавно был заключен новый контракт, и его прозрачность уже успели обжаловать местные жители, пишет Bloomberg.
Этот маршрут ежегодно приносит около 32 миллионов долларов, и отсутствие прозрачности во время тендера стало большой проблемой для местной общины – и именно это стало "последней каплей, переполнившей чашу".
Какие еще новости туризма следует знать?
- Эксперт по путешествиям поделилась несколькими лайфхаками, о которых стоит знать перед тем, как ехать в Париж. Они помогут сэкономить деньги, попасть в Лувр с меньшими очередями и сохранить нервы.
- Также в Европе есть город, что уже 5 лет подряд считается лучшим для отдыха. Это Краков – и он победил по семи критериям, включая удобство и соотношение качества и цены.