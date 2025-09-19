Культове місце можуть позбавити статусу "чуда світу" через протести місцевих
- Масштабні протести у Перу заблокували понад 900 туристів біля Мачу-Пікчу, що загрожує його статусу чуда світу.
- Протестувальники виступають проти непрозорого контракту на автобусне сполучення для туристів, що призвело до соціальних заворушень у регіоні.
Масштабні заворушення у Перу призвели до того, що сотні туристів виявилися заблоковані неподалік одного з нових чудес світу – Мачу-Пікчу.
Статус Мачу-Пікчу як одного з семи нових чудес світу опинився під загрозою після того, як понад 900 туристів опинилися у пастці поряд з цією історичною пам'яткою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.
Чому статус Мачу-Пікчу опинився під загрозою?
Нещодавно сотні відвідувачів застрягли поблизу історичної пам'ятки у Перу через те, що залізничні колії заблокували протестувальники, що виступають проти великого контракту на громадський транспорт. Втім, це не перший протест, а лише останній з серії блокад, які завдали чимало шкоди місцевому туризму.
Соціальні заворушення щодо нової інфраструктури, створеної для відпочивальників, сягають ще 2023 року.
Натомість організація New7Wonders попередила, що невдачі у управлінні туризмом у південно-східному регіоні Перу, де й розташований Мачу-Пікчу, можуть призвести до того, що стародавнє поселення інків буде позбавлене свого статусу як одного з "Семи нових чудес світу".
Статус Мачу-Пікчу як нового чуда світу під загрозою / Фото Pexels
Організація написала листа уряду Перу після останнього туристичного зриву й попередила, що якщо конфлікт між туристами та місцевими й надалі загострюватиметься, рейтинг пам'ятки може бути переглянуто.
Окрім того, New7Wonders опублікували й публічного листя до народу Перу, в якому повідомила, що репутація пам'ятки псується через внутрішні конфлікти, а також через підвищення цін.
Якщо ці проблеми не будуть вирішені, вони можуть продовжувати впливати на імідж Перу як місця, де відвідувачі мають поганий досвід, і таким чином поставити під загрозу довіру до Мачу-Пікчу як одного з наших семи чудес світу,
– йшлося у повідомленні.
Звання "чуда світу" передбачає зобов'язання щодо відповідального поводження з цим місцем та його збереження.
Чому біля Мачу-Пікчу відбуваються протести?
Протестувальники виступають проти автобусного сполучення, що призначене для перевезення туристів до цитаделі та назад. Нещодавно було укладено новий контракт, і його прозорість вже встигли оскаржити місцеві мешканці, пише Bloomberg.
Цей маршрут щороку приносить близько 32 мільйонів доларів, і відсутність прозорості під час тендеру стала великою проблемою для місцевої громади – і саме це стало "останньою краплею, що переповнила чашу".
