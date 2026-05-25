"Отдельный вид ада": украинка рассказала о медицине в Испании

Украинка, переехавшая в Испанию, предупредила, что в этой стране лучше не болеть – ведь к врачу попасть совсем не так просто, как хотелось бы. И о многих нюансах местной медицинской системы мигранты вообще не подозревают, пока не придется столкнуться с ними.

Что не так с испанской медициной?

Блогерша предупредила, что болеть в Испании – это "отдельный вид ада", и даже несмотря на то, что медицина в стране бесплатная. Но если нужно попасть к врачу, на запись можно ждать аж полгода.

Полгода – с ангиной. И даже если попадешь, максимум, что тебе выпишут – это парацетамол, и посоветуют больше гулять на свежем воздухе,

– пожаловалась украинка.

Поэтому единственное, что может делать девушка – это болеть дома и пытаться выздороветь самостоятельно.

Впрочем, в комментариях немало украинцев, также живущих в Испании, не согласились: им удавалось попасть к врачу значительно быстрее, особенно, когда ситуация была серьезная. Там работают urgencias – то есть неотложная медицинская помощь.

Ну не знаю. Тоже из Малаги. С ангиной взяли в тот же день, семейный врач. И выписали антибиотики. Также можно в urgencias обратиться,

– поделилась одна комментаторка.

О каких еще минусах Испании стоит знать?

Украинка, живущая в Испании уже определенное время, рассказала об одном большом недостатке страны, о котором многие люди даже не подозревают – и это очень высокая стоимость аренды. За маленькую квартиру придется отдавать от 1000 евро – и это при том, что минимальная зарплата в Испании не намного выше.

И даже с такими ценами арендодатели имеют невероятно высокие требования: часто не пускают людей с детьми и животными и требуют немало документов.