Более 90% провалились: украинским врачам не удается сдать медицинский экзамен в Польше

Чтобы оказывать медицинскую помощь в Польше, все врачи, имеющие диплом, полученный за пределами ЕС, должны сдать медицинский квалификационный экзамен. В этом году его сдать удалось всего 8,8 % украинцев.

В 2026 году лишь 8,8% украинцев и 31,5% белорусов смогли успешно сдать медицинский экзамен в Польше, дающий право на работу в стране, пишет Rzeczpospolita.pl.

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Почему украинцы проваливают медицинский экзамен в Польше?

Небольшой процент людей, успешно сдавших экзамен в 2026 году, — это не аномалия, а постоянная тенденция с 2021 года, когда вообще ввели LEW, обязательный проверочный экзамен. В этом году первый такой экзамен прошел 26 мая, и в нем приняли участие 92 врача из Беларуси, 89 из Украины и 28 поляков, обучавшихся за пределами ЕС.

Экзамен успешно сдали:

28 белорусов;

12 украинцев;

2 поляка.

Среди кандидатов были и несколько представителей других национальностей, в том числе 4 россиянина, но ни один из них не сдал экзамен.

Результаты экзаменов каждый год плохие, и ничего не меняется,

– сообщил анестезиолог Дамиан Патецкий.

В Польше действует прусская школа медицинского образования – и она "в определенном смысле более немецкая, чем та, что действует в самой Германии". Это означает, что медицинское образование очень точное с точки зрения не только процедур, но и документации и соблюдения очень конкретных требований. Оно не оставляет места для усмотрения.

Суть прусской школы также заключается в том, что медицинский специалист – это независимый врач-практик, который может не только помогать пациентам, но и обучать других врачей. Соответственно, он должен обладать определенным уровнем знаний и навыков.

Украинская система медицинской подготовки является скорее постсоветской,

– заявил Патецкий.

Как проходит проверный медицинский экзамен в Польше?

Экзамен состоит из 200 вопросов, и в каждом можно выбрать только один правильный ответ. Для того, чтобы тест считался успешно сданным, нужно набрать не менее 60%. Впрочем, процент людей, которым удается дать нужное количество правильных ответов, остается низким с 2021 года.

Из 1928 раз, когда украинцы пытались сдать экзамен, успешно это удавалось сделать всего 165 раз – то есть в 8,5% случаев.