Около 1 000 человек оказались заблокированными в кемпингах на восточных склонах Эвереста после того, как на регион обрушился внезапный снежный шторм. Власти Тибета начали спасательную операцию пострадавших.

Некоторых туристов уже эвакуировали с горы. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

Что происходит на Эвересте?

На прошлой неделе на склоны Эвереста хлынул поток туристов, которые воспользовались недельными выходными по случаю национального праздника в Китае. Однако, 3 октября в долине Карма начался снегопад, который затруднил доступ к горе и продолжался в течение следующего дня.

В результате сотни туристов оказались в затруднительном положении. В ответ на сложившуюся ситуацию, местные жители и спасательные команды мобилизовались для расчистки снега.

Погода в этом году необычная. Гид сказал, что никогда не сталкивался с такой погодой в октябре. И все произошло слишком внезапно,

– рассказал Чэнь Гэшуан, который едва не погиб от переохлаждения.

Первоначальные сообщения местных СМИ указывают на то, что около 1 000 человек оказались в ловушке на склонах. По состоянию на 6 октября китайские медиа сообщили, что 350 человек были успешно эвакуированы в соседнюю деревню Куданг. Также установлена связь с остальными 200 лицами, которые будут эвакуированы поэтапно с помощью спасательных команд.

Какова ситуация с погодой на Эвересте: смотрите фото и видео

В октябре Тибет пережил неожиданный снегопад, совпавший с несколькими днями суровых погодных условий во всем регионе. В соседнем Непале сильные дожди привели к трагическим последствиям: сообщается по меньшей мере о 47 погибших в результате оползней и наводнений.

Пока нет информации о состоянии местных гидов и вспомогательного персонала, которые помогали туристическим группам, а также не подтверждено, получил ли травмы кто-то из туристов, находившихся вблизи северного склона Эвереста.

В связи с неблагоприятными условиями продажа билетов на восхождение на Эверест приостановлена до субботы, 11 октября.

