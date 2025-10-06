Близько 1 000 людей опинилися заблокованими в кемпінгах на східних схилах Евересту після того, як на регіон впав раптовий сніговий шторм. Влада Тибету розпочала рятувальну операцію постраждалих.

Деяких туристів вже евакуювали з гори. Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN.

Що відбувається на Евересті?

Минулого тижня на схили Евересту хлинув потік туристів, які скористалися тижневими вихідними з нагоди національного свята в Китаї. Однак, 3 жовтня в долині Карма почався снігопад, який ускладнив доступ до гори і тривав протягом наступного дня.

В результаті сотні туристів опинилися в скрутному становищі. У відповідь на ситуацію, що склалася, місцеві жителі та рятувальні команди мобілізувалися для розчищення снігу.

Погода цього року незвичайна. Гід сказав, що ніколи не стикався з такою погодою в жовтні. І все сталося занадто раптово,

– розповів Чень Гешуан, який ледь не загинув від переохолодження.

Початкові повідомлення місцевих ЗМІ вказують на те, що близько 1 000 осіб опинилися в пастці на схилах. Станом на 6 жовтня китайські медіа повідомили, що 350 осіб були успішно евакуйовані до сусіднього села Куданг. Також встановлено зв'язок з рештою 200 особами, які будуть евакуйовані поетапно за допомогою рятувальних команд.

Яка ситуація з погодою на Евересті: дивіться фото та відео

У жовтні Тибет пережив несподіваний снігопад, що збігся з кількома днями суворих погодних умов у всьому регіоні. У сусідньому Непалі сильні дощі призвели до трагічних наслідків: повідомляється про щонайменше 47 загиблих внаслідок зсувів і повеней.

Наразі немає інформації про стан місцевих гідів і допоміжного персоналу, які допомагали туристичним групам, а також не підтверджено, чи отримав травми хтось із туристів, які перебували поблизу північного схилу Евересту.

У зв'язку з несприятливими умовами продаж квитків на сходження на Еверест призупинено до суботи, 11 жовтня.

