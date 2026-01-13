Отдых обернулся ужасом: мощное метеоцунами накрыло пляж в Аргентине

В Аргентине на пляже курортного города Санта-Клара-дель-Мар произошла трагедия из-за редкого природного явления метеоцунами. Мощная волна, вызванная погодными условиями, а не землетрясением, накрыла побережье неожиданно.

Что известно о метеоцунами в Аргентине?

Очевидцы рассказали, что на пляж курортного города Санта-Клара-дель-Мар обрушилось настоящее стихийное бедствие. Перед ударом воды море на несколько минут резко отступило, что вызвало недоумение и тревогу среди отдыхающих. Впоследствии на берег накатилась гигантская волна, которая сносила все на своем пути – людей, зонтики, шезлонги и пляжное оборудование.

Один из спасателей, которые участвовали в спасении пострадавших, признался, что за годы работы никогда не видел ничего подобного. По его словам, ситуация была хаотичной, а людей приходилось буквально вытаскивать из воды. Журналистка София Хименес, которая стала свидетелем события, описала драматические моменты, отметив, что на берегу находилось большое количество людей, а спасательные службы не сразу смогли справиться с последствиями стихии.



Метеоцунами в Аргентине / Фото Unsplash

Какие последствия повлекла эта трагедия?

К сожалению, событие не прошло без последствий. По предварительным данным, мужчину смыло водой, после чего он смертельно ударился о прибрежные скалы. Еще один отдыхающий пережил сердечный приступ, десятки людей получили легкие повреждения – порезов, ушибов и царапин.

Метеорологи отмечают, что высота волны могла достигать около пяти метров. Как пишет MercoPress, в отличие от классического цунами, метеоцунами возникает из-за резких изменений атмосферного давления, сильные порывы ветра или грозовые фронты, что делает его особенно опасным из-за внезапности.

Местные власти призвали жителей и туристов быть осторожными и внимательно следить за прогнозами погоды, ведь подобные явления могут повторяться на фоне нестабильных погодных условий.

