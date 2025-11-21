"Цены почти как в Украине": наша землячка развенчала мифы о Финляндии

Украинка, живущая в Финляндии, заметила, что о стране существует достаточно много мифов, которые не совсем соответствуют действительности.

Не так много украинцев рассматривают для себя жизнь в Финляндии – несмотря на то, что это развитая европейская страна с достаточно высокими зарплатами. А все из-за нескольких мифов, сообщает 24 Канал со ссылкой на dariasgrrrr.

Какие существуют мифы о Финляндии?

Очень холодная зима

Конечно, существуют регионы Финляндии, где действительно очень холодно – впрочем, в некоторых южных частях страны зима по температуре примерно такая же, как и в Украине, но длится немного дольше.

Очень высокие цены

Украинка убеждена, что это – миф, а большинство цен в Финляндии "абсолютно адекватные".

Плюс–минус все стоит как в Украине, но здесь гораздо выше зарплаты,

– поделилась украинка.

Финны недоброжелательны

Многие убеждены, что жители Финляндии неприветливые и не любят иностранцев, и украинка на собственном опыте убедилась, что это не так.

Финны очень приветливые и добрые люди. Конечно, есть исключения, но сейчас не об этом. На улице все улыбаются, здороваются и с тобой может заговорить неизвестный человек – просто поговорить о погоде, пока ждешь на остановке,

– добавила украинка.

