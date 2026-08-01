В Испании устанавливают новое средство, которое должно остановить наплыв мигрантов

В четверг, 30 июля, тысячи нелегальных мигрантов пытались прорваться в Испанию. После этого инцидента Мадрид вводит новую меру по защите границы.

Власти устанавливают плавучий барьер. Об этом сообщает El Pais.

Что известно о новой системе защиты?

Испанские силы безопасности развернули плавучий надувной барьер длиной около 500 метров. Он будет расположен вдоль пограничного волнореза Тарахаль, между Сеутой, в которую пытались прорваться нелегальные мигранты, и Кастильехосом.

Барьер должен остановить поток марокканцев, стремящихся попасть в Испанию. Его надводная часть будет иметь высоту от 30 до 70 сантиметров, а подводная – до 1 метра. ВМС страны также предоставили линию буев, с которыми будет комбинироваться конструкция.

Источники El Pais в Ла-Монклоа (офисе премьер-министра) считают, что эта система также позволит правительству возвращать в Марокко тех, кому удастся ее пересечь, не нарушая решения Верховного суда.

Отметим, что судьи пришли к выводу, что ускоренная процедура отказа будет применяться только к тем, кто пытается попасть в страну, "преодолевая установленные меры сдерживания на границе, такие как ограждения". Людей, которые попадали в Сеуту и Мелилью вплавь, вернуть просто так было нельзя.

Напомним, в четверг, 30 июля, сотни мигрантов прорвались из Марокко в испанский анклав Сеута, преодолевая границу по морю и через ограждения. Мадрид решил усилить безопасность с помощью военных.

Министерство внутренних дел Испании сообщало, что Мадрид и Рабат договорились о усилении координации и ускорении возвращения мигрантов, незаконно въехавших в Сеуту. Также известно, что сотни людей, попавших в город, самостоятельно возвращались в Марокко.

Вечером 31 июля Италия временно приостановила действие Шенгенского соглашения с Испанией и закрыла морские и воздушные границы между странами. На этот период будет восстановлен пограничный контроль, чтобы усилить безопасность страны и предотвратить возможные угрозы.