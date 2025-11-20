Маленькие, но значимые: что известно о топ-5 самых маленьких стран мира

В мире есть государства, на территорию которых можно смотреть сквозь бинокль – они настолько малы, что большинство людей даже не представляет их масштаба. Но низкая площадь вовсе не означает малое влияние или значимость.

24 Канал со ссылкой на Britannica собрал топ-5 самых маленьких стран, которые демонстрируют, что даже крошечные государства могут иметь интересную историю и уникальную роль в мире.

Какие страны самые маленькие в мире?

Ватикан – самая маленькая страна в мире

На первом месте – Ватикан (Vatican City), суверенное государство в самом центре Рима, Италия. Ее площадь – примерно 0,44 квадратного километра, что делает ее самым маленьким государством по размеру.

Ватикан – не просто микрогосударство:

это духовный и административный центр Римско-католической церкви,

резиденция Папы,

дом всемирно известных архитектурных памятников.

Именно в Ватикане расположен Собор Святого Петра и Ватиканские музеи.

Монако – роскошь среди миниатюр

Второе место занимает Монако – государство на Французской Ривьере, с площадью примерно 1,95 – 2,02 квадратных километра. Монако известно своим гламуром: казино, Формула 1, яхт-марины и королевский дворец. Несмотря на свои крошечные размеры, Монако – это одно из самых богатых мест на планете.



Монако – государство на Французской Ривьере / Фото Unsplash

Науру – маленький остров, большая история

На третьем месте по площади – Науру, островное государство в Тихом океане (Микронезия), площадь которого составляет около 21 квадратный километр. Науру – самая маленькая республика в мире, без столицы в классическом понимании (административные функции распределены).

Из-за малых размеров страны ее политическая и экономическая история очень тесно связана с бывшими колониальными структурами и запасами фосфатов.

Тувалу – на пороге океана

Четвертое место в рейтинге занимает Тувалу, полинезийская островная страна в центре Тихого океана. Ее площадь – примерно 26 квадратных километров. Тувалу состоит из нескольких атоллов и коралловых островов. Это одна из самых маленьких и наименее плотно заселенных стран, и она особенно уязвима к повышению уровня моря из-за климатических изменений.



Науру – маленький остров / Фото Unsplash

Сан-Марино – древнее микрогосударство в Европе

По данным WorldAtlas, на пятом месте – Сан-Марино, микрокняжество, полностью окружено Италией, с территорией около 61 квадратный километр (или примерно 60 квадратных километров по некоторым источникам).

Сан-Марино – одна из старейших республик в мире с глубокой историей и живописными средневековыми крепостями. Несмотря на свои компактные размеры, эта страна имеет свою валюту, правительство и значительную туристическую привлекательность.

