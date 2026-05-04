"Это тюрьма для детей": украинка раскрыла минусы испанских школ

Украинка, переехавшая в Испанию с детьми, рассказала, что испанские школы в некоторых моментах ей совсем не нравятся –и минусы довольно неожиданные.

Украинцы, переезжающие в Испанию, часто оказываются не готовыми к тому, насколько жизнь там во многих аспектах отличается от Украины. Например, совсем другая там и среднее образование, сообщает vira_vovchuk.

Какие минусы украинка заметила в испанских школах?

Для украинки как для мамы самым большим минусом испанских школ является то, что там это – "закрытые объекты за высоким забором", и родители практически не имеют к ним доступа и влияния. Женщина раньше работала помощницей учителя в Испании, и только поэтому знает, как изнутри выглядит школа, иначе бы имела даже меньше информации.

Это не так, как в Украине, когда можно было прийти в школу, поговорить с каждым учителем, или позвонить, выяснить, что и как. Нет, здесь коммуникация происходит через мобильное приложение Web Familia,

– поделилась украинка.

Именно там родители могут узнать новости, писать учителю лично и тому подобное. А для того, чтобы встретиться с учителем, нужно назначить отдельно встречу на конкретное время, и сделать это можно далеко не со всеми педагогами.

Еще один момент, который не нравится украинке – это дворы в местных школах. Солнце в Испании палящее, а в этих дворах совсем нет деревьев и, соответственно, тени. Это означает, что на переменах и после уроков дети играют прямо под палящими солнечными лучами.

То есть есть над чем работать, есть что совершенствовать. Мой сын всегда говорил, что школа – это тюрьма для детей, и я его понимаю,

– добавила блогерша.

К слову, школьная система Испании особенная еще и тем, что обязательное бесплатное обучение должны проходить дети 6 до 16 лет, пишет Study in Spain.

