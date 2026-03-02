Жить дороже с каждым годом: украинка раскрыла 3 минуса популярной европейской страны
- В Австрии сложная бюрократическая система, где открытие банковского счета может занять до месяца.
- Жизнь в Австрии становится дороже каждый год, особенно быстро растут цены на недвижимость и аренду жилья.
Украинка убеждена, что о преимуществах Австрии можно говорить бесконечно – впрочем, это не отменяет того факта, что и недостатков также хватает.
Австрия – это очень красивая страна со стабильной экономикой, и поэтому немало людей выбирают ее для переезда. Впрочем, перед тем, как решиться на этот шаг, следует учесть все возможные минусы, сообщает austrian.studycenter.
Какие есть минусы жизни в Австрии?
Сложная бюрократическая система
Украинка поделилась, что прийти в банк и открыть счет в тот же день не получится. Записываться на визит следует по крайней мере за неделю вперед, а в некоторых инстанциях время ожидания может достигать даже месяца.
Рано закрываются заведения и магазины
В Австрии расписание работы заведений и магазинов не такой, как в Украине – все закрывается очень рано, а в некоторые дни может не открыться вообще. Украинка поделилась, что если официальный выходной приходится на будний день, магазины, аптеки и кафе не работают.
Блогерша рассказала о минусах Австрии: смотрите видео
Стоимость жизни
В Австрии жить становится дороже с каждым годом, и быстрее всего растут цены на недвижимость и аренду жилья.
Интересно! Сейчас семье из четырех человек для жизни в Австрии нужно иметь около 3690 евро в месяц, не учитывая стоимость аренды. А вот один человек может прожить на 1062 евро. За однокомнатную же квартиру в центре города придется заплатить примерно 864 евро, пишет Numbeo.
