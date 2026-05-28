Чем больше зарабатываешь, тем меньше в кармане: украинка раскритиковала популярную страну ЕС

Сейчас Германия – это страна, принявшая больше всего украинских беженцев. Временную защиту там имеют примерно 1,33 миллиона украинцев.

Несмотря на популярность Германии среди украинцев, эта страна, по словам блогера Светланы, не идеальна. Там есть несколько существенных минусов, с которыми женщине трудно смириться даже на пятый год жизни за границей, сообщает svitlana20619.

Интересно "Очень дорого": украинцы рассказали о неожиданных минусах жизни в Австралии

Какие есть минусы в жизни в Германии?

Первый значительный недостаток, который заметила украинка после переезда – это сложность попасть к врачу, даже когда есть серьезная и насущная проблема.

Это просто нереально. Если сегодня у тебя что-то болит, или просто беспокоит, или просто даже ничего не беспокоит, и ты хочешь обратиться к врачу, прийти, чтобы сдать какие-то анализы, чтобы понять, что с тобой происходит, и вообще что-то происходит, ты не можешь,

– пожаловалась женщина.

А в случае серьезного вопроса придется ждать месяцами, или попасть на запись к врачу.

Украинка раскрыла основные минусы Германии: смотрите видео

Еще один минус, о котором говорят не все украинцы, живущие в Германии – это "безумные налоги". Если два человека работают, часто оказывается, что денег "много на двоих" – поэтому ставка налога повышается.

Чем больше вы зарабатываете, тем меньше у вас в кармане. Чем больше вы стараетесь, то меньше вы можете получить,

– рассказала женщина.

Поэтому она считает, что в Германии в паре выгоднее работать только одному человеку, а другой – иметь только частичную занятость. Но несмотря на эти два основных недостатка Германии женщина поделилась, что страна ей нравится своей стабильностью, спокойствием и сильной экономикой.