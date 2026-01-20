"Я их просто не понимала": украинка раскрыла минусы очень популярной страны в Европе

Украинка, которая прожила в Германии практически 4 года, и за это время заметила в популярной среди украинцев стране больше недостатков, чем преимуществ.

Сейчас Германия – это страна, принявшая больше всего украинских беженцев, пишет 24 Канал со ссылкой на nakonecchna. Впрочем, это не значит, что в стране совсем нет недостатков – и некоторыми из них поделилась украинка.

Какие есть недостатки в жизни в Германии?

Бюрократия

Украинка пожаловалась, что в Германии постоянно нужно иметь дело с кучей писем и бумаг, а сами немцы даже не знают, что документы можно оформлять и подписывать электронно.

Чтобы подтвердить какую-то одну бумажку, нужно еще таких четыре. Чтобы были доказательства подтверждения той или иной бумажки. Ты им отправляешь, например, какую-то одну заполненную форму, а они тебе через две недели отправляют ее снова, и ты должен снова ее заполнять. И так у меня было с одной бумажкой около полугода,

– поделилась украинка.

Погода

Этот минус для украинки менее важен, но не упомянуть она его не могла. В Германии очень часто идут дожди и стоит туман, погода "серая". А вот солнечные дни случались очень редко.

Записи

Для того, чтобы пойти к врачу, в Германии нужно получить срок – предварительной записи.

Ну подождите полгода, и придете на свой срок, на свою запись. А то, что за полгода со мной что-то может произойти – это такое, это ничего,

– пожаловалась девушка.

Менталитет

Поговорить с немецкими сверстниками украинке было очень сложно – несмотря на то, что в школе в этой стране она училась два года.

Я их просто не понимала. Не то, чтобы язык – а просто человека я не понимала,

– поделилась блогерша.

Воскресенье

В воскресенье в Германии закрывается все – не только магазины, но и кафе и рестораны, даже в крупных городах. Люди в этот день отдыхают, но дома, а не в городе.

Украинка рассказала о жизни в Германии: смотрите видео

Медленная система

В Германии, по словам украинки, есть большие проблемы с доставкой писем и поездами. Особенно ей не нравились поезда – ведь для того, чтобы доехать до соседнего города, их порой нужно было сделать 2 – 3 пересадки.

И вот на один поезд я успеваю, а другой уже переносят на 10 минут раньше. И вот как мне успеть на второй поезд, если я еще еду на этом? Иногда их вообще просто отменяли, или, например, первый опаздывал, а второй не опаздывал,

– пожаловалась девушка.

