"Жалеем о переезде": украинка раскрыла неожиданные минусы популярной страны

Украинка Полина уже два года живет в Испании – и она поделилась, что многие украинцы, которые едут сюда, быстро жалеют о принятом решении. Обычно причиной становятся нереалистичные ожидания от страны.

Украинка поделилась, что многие перед переездом в Испанию слушают блогеров, которые рассказывают только о плюсах жизни в стране, и при этом полностью игнорируют важные недостатки, пишет mrs.faustova.

Какие есть важные минусы в Испании?

Украинка честно поделилась, что в Испании хватает минусов, смириться с которыми может далеко не каждый.

Маленькие зарплаты

Это – первый недостаток, и для многих людей он невероятно важен.

Если у вас нет работы, и вы думаете: "вот приеду и буду зарабатывать", то у меня для вас плохие новости. Испанской зарплаты хватит едва-едва чтобы снимать квартиру и есть, если ты один,

– поделилась блогерша.

Кроме того, она заметила, что испанцы плохо знают английский язык, а без его знания найти хорошую работу будет очень сложно. С определенным уровнем испанского уже будет легче, но зарплаты все еще низкие. Именно они, по мнению украинки, являются причиной, почему многие испанцы даже после 30 лет продолжают жить с родителями.

Дорогая аренда

Если вы хотите жить в большом городе, следует подготовиться к тому, что аренда там будет стоить немало. Особенно дорого будет в Мадриде, Валенсии и Барселоне.

Я переезжала сюда два года назад, и здесь были другие цены. Сейчас же классную квартиру в какой-то новостройке там, с бассейном можно арендовать от 2000 евро в месяц,

– добавила девушка.

А вот в меньших городах можно найти квартиры и за 800 евро.

Общая стоимость жизни в Испании зато несколько ниже, чем во многих других европейских странах – одному человеку в месяц нужно примерно 713 евро, не считая аренды, пишет Numbeo.

Безопасность

Об этом, по словам украинки, говорят очень мало – а в Испании тем временем становится довольно опасно: очень распространены грабежи прямо на улицах, часто воры разбивают окна машин и забирают все.

Отсутствие помощи

Это – еще одна вещь, о которой не знают многие украинцы, что думают о переезде в Испанию. В этой стране почти нет социальных выплат для украинцев.

Это вам не Германия. Поэтому если вы на каких-то выплатах, или помощи от государства, здесь такого не будет. Здесь надо рассчитывать только на свои силы,

– добавила блогерша.

