"Жалеем о переезде": украинка раскрыла неожиданные минусы популярной страны
- Украинка Полина рассказала о нереалистичных ожиданиях украинцев от жизни в Испании, подчеркивая минусы, такие как низкие зарплаты и высокая аренда жилья.
- Полина также отметила проблемы с безопасностью и отсутствие социальной помощи для украинцев в Испании.
Украинка Полина уже два года живет в Испании – и она поделилась, что многие украинцы, которые едут сюда, быстро жалеют о принятом решении. Обычно причиной становятся нереалистичные ожидания от страны.
Украинка поделилась, что многие перед переездом в Испанию слушают блогеров, которые рассказывают только о плюсах жизни в стране, и при этом полностью игнорируют важные недостатки, пишет mrs.faustova.
Какие есть важные минусы в Испании?
Украинка честно поделилась, что в Испании хватает минусов, смириться с которыми может далеко не каждый.
Маленькие зарплаты
Это – первый недостаток, и для многих людей он невероятно важен.
Если у вас нет работы, и вы думаете: "вот приеду и буду зарабатывать", то у меня для вас плохие новости. Испанской зарплаты хватит едва-едва чтобы снимать квартиру и есть, если ты один,
– поделилась блогерша.
Кроме того, она заметила, что испанцы плохо знают английский язык, а без его знания найти хорошую работу будет очень сложно. С определенным уровнем испанского уже будет легче, но зарплаты все еще низкие. Именно они, по мнению украинки, являются причиной, почему многие испанцы даже после 30 лет продолжают жить с родителями.
Дорогая аренда
Если вы хотите жить в большом городе, следует подготовиться к тому, что аренда там будет стоить немало. Особенно дорого будет в Мадриде, Валенсии и Барселоне.
Я переезжала сюда два года назад, и здесь были другие цены. Сейчас же классную квартиру в какой-то новостройке там, с бассейном можно арендовать от 2000 евро в месяц,
– добавила девушка.
А вот в меньших городах можно найти квартиры и за 800 евро.
Общая стоимость жизни в Испании зато несколько ниже, чем во многих других европейских странах – одному человеку в месяц нужно примерно 713 евро, не считая аренды, пишет Numbeo.
Безопасность
Об этом, по словам украинки, говорят очень мало – а в Испании тем временем становится довольно опасно: очень распространены грабежи прямо на улицах, часто воры разбивают окна машин и забирают все.
Отсутствие помощи
Это – еще одна вещь, о которой не знают многие украинцы, что думают о переезде в Испанию. В этой стране почти нет социальных выплат для украинцев.
Это вам не Германия. Поэтому если вы на каких-то выплатах, или помощи от государства, здесь такого не будет. Здесь надо рассчитывать только на свои силы,
– добавила блогерша.
