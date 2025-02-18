Самолеты могут получить двухуровневые сиденья: показали, как это будет выглядеть – уже есть недовольные

Компания Airbus в сотрудничестве со стартапом Chaise Longue активно разрабатывает новую концепцию двухуровневых кресел для коммерческих самолетов. Они должны решить проблему тесноты в салоне экономкласса.

Ранее эта спорная концепция вызвала бурные обсуждения в интернете, поскольку некоторые считают такое устройство внутри самолета нереалистичным. Теперь, похоже, по меньшей мере один из производителей готов изучить этот вопрос, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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В самолетах могут появиться двухуровневые сиденья

Авиационный стартап Chaise Longue, известный своей инновационной двухуровневой конструкцией сидений, сообщил, что ведет переговоры с Airbus о потенциальном сотрудничестве.

Уникальная концепция компании предусматривает салон самолета с двумя уровнями сидений, что позволяет пассажирам бронировать верхний или нижний ряд. Эта разработка может существенно изменить опыт пассажиров в коммерческих авиаперевозках.

Нижний уровень может выглядеть не слишком привлекательным на фото, зато пассажиры имеют дополнительное пространство для ног. Верхний уровень также разработан так, чтобы для ног было больше места, чем в среднестатистическом экономклассе,

– уверяет автор проекта Алехандро Нуньес Висенте.



В самолетах Airbus могут появиться двухуровневые сиденья, что позволяет вытянуть ноги / Фото Chaise Longue

По его словам, суть проекта остается неизменной: оптимизировать пространство в салоне как для пассажиров, так и для авиакомпаний.

Автор проекта отмечает, что он не предлагает полностью отменить стандартные места в самолете. Он представляет себе салон самолета, в котором двухуровневые сиденья расположены в центре и окружены двумя рядами традиционных сидений.



Такой вид может иметь место для ног на двухъярусных сиденьях / Фото Chaise Longue

Реакция на предложение

Пользователи сети выразили скептицизм относительно новой концепции, интерпретируя ее как просчитанную стратегию, направленную на максимизацию пассажировместимости салона.

Кроме того, CNN Travel провела тестирование ранних прототипов двух концепций путешествий, обнаружив, что нижний уровень может представлять риск клаустрофобии для некоторых пассажиров.

В то же время в отчете говорится о том, что предложенное дополнительное пространство для ног может смягчить ощущение "потенциальной лихорадки в салоне" для других пассажиров.